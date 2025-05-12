تأكد غياب عمر خضر أمام غانا

أكد عمر خضر لاعب أستون فيلا غيابه عن مواجهة منتخب مصر للشباب أمام غانا بسبب الإصابة.

ويلعب منتخب مصر ضد غانا في ربع النهائي في السادسة من مساء الاثنين.

وعلم FilGoal.com أن عمر خضر قد اشتكى من آلام في العضلة الخلفية.

ولذلك كانت هناك صعوبة في لحاق بالمواجهة لعدم اكتمال شفائه.

وهو ما أكده اللاعب عبر حسابه على إنستجرام قبل ساعات من اللقاء، حين نشر صورة الفريق وعلق قائلا "ربنا معاكوا.. وإن شاء الله نكسب".

ويستضيف استاد السويس الجديد مواجهة مصر أمام غانا بربع نهائي أمم إفريقيا للشباب.

الفائز يتأهل مباشرة إلى كأس العالم، إذ يتأهل كل فرق المربع الذهبي إلى البطولة الكبرى في تشيلي.

وكان منتخب مصر قد حسم تأهله لربع النهائي بعد حصد المركز الثالث في المجموعة.

وجمع شباب الفراعنة 7 نقاط من المجموعة التي ضمت 5 فرق.

وجاء ذلك بعد تحقيق الانتصار على تنزانيا بهدف دون مقابل.