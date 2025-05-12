كرة يد - قبل قمة السوبر الإفريقي.. النهائي لن يكون مصريا خالصا لأول مرة من 2016

يواجه الأهلي فريق الزمالك في تمام السابعة من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات نصف نهائي السوبر الإفريقي لرجال كرة اليد.

وتستضيف صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة منافسات البطولة.

وبمواجهة الفريقين في نصف النهائي سيغيب أحدهما عن المباراة النهائية لأول مرة منذ نسخة 2016.

ففي آخر 7 نسخ أقيمت كانت مباراة حسم اللقب بين الأهلي والزمالك.

وتقام البطولة بمشاركة 4 فرق للنسخة الثالثة على التوالي، بينما كانت تقام من فريقين فقط في كل النسخ السابقة.

ويعتبر مولودية الجزائر -المجمع البترولي سابقا- أكثر الفرق تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 9 ألقاب.

بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 7 ألقاب ويليه الأهلي بـ 4.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب آخر 3 نسخ أقيمت من بطولة السوبر الإفريقي على حساب الزمالك.

بينما آخر لقب حققه الزمالك كان في 2020 على صالة استاد القاهرة.

وكان آخر نهائي يتواجد فيه فريق غير مصري بنسخة 2015 عندما تغلب الترجي على الزمالك.

أما في نسخة 2014 فكانت آخر نسخة لا يتواجد فيها أي فريق مصري ووقتها حسم الإفريقي اللقب على حساب الترجي.

ويتأهل بطل السوبر الإفريقي إلى منافسات كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامتها في مصر.

وحسم الأهلي تواجده في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة بصفته بطل البلد المستضيف بعد حصد لقب الدوري.

كما ضمن فريق فيزبريم المجري تواجده بالنسخة المقبلة بصفته حامل اللقب.