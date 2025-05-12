تشيزني: برشلونة عرض عليّ البقاء موسمين.. وزوجتي ستحدد مستقبلي

الإثنين، 12 مايو 2025 - 14:54

كتب : FilGoal

فويتشيك تشيزني

تلقى فويتشيك تشيزني حارس مرمى برشلونة عرضا لتمديد تعاقده مع الفريق الكاتالوني إلا أن الحارس البولندي لم يحدد موقفه بعد.

واعتزل تشيزني صاحب الـ35 عاما في أغسطس 2024 بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس، لكنه قرر العودة إلى الملاعب بعد عرض برشلونة إثر إصابة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، ليبدأ في المشاركة أساسيا بدءًا من شهر يناير الماضي.

وشوهد تشيزني بعد مباراة الكلاسيكو وهو متأثر بعد فوز برشلونة على حساب ريال مدريد 4-3 واقترابه من التتويج بلقب الدوري الإسباني.

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وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو إلى أن تشيزني تلقى عرضا لتجديد عقده مع برشلونة لمدة عامين.

وأوضح تشيزني في تصريحات نلقتها الصحيفة عقب المباراة: "لا أخفي حقيقة أنني عُرض علىّ تمديد عقدي لمدة عامين، ولكن يجب أن أقرر مع عائلتي ما هو الأفضل لنا، أعتقد أنني مدين لعائلتي وزوجتي باتخاذ هذه القرارات معا، لذلك لم أتخذ أي قرار بعد".

وأكمل الحارس البولندي "معظم القرارات المتعلقة بمنزلي تتخذها زوجتي، ولا أخجل من ذلك على الإطلاق".

وأضاف "عادة ما أتخذ القرارات المتعلقة بكرة القدم، لكن هذا وضع غير معتاد، فقد كنا مصممين على المجيء إلى هنا لمدة عام لتحقيق أحلامنا ثم العودة إلى لعب الجولف".

وأتم "سأقرر في الأسابيع المقبلة، هناك أيضًا الجوانب المتعلقة بالدراسة والانتقال وما إلى ذلك، في الوقت الحالي، أستمتع بما حدث ولا أتساءل عما إذا كنت سأبقى هنا أم لا."

وعاد تير شتيجن للمشاركة في التدريبات وبات جاهزا للعودة للعب المباريات، وشارك أساسيا في مباراة بلد الوليد ضمن الأسبوع الـ34 من الليجا، فيما بقي بديلا لـ تشيوني في الكلاسيكو.

موقع فوتبول إسبانيا أوضح أن الحارس إيناكي بينا لم يتبق في عقده سوى عام واحد، وبالتالي من المرجح أن يغادر الفريق.

وفي حالة بقاء تشيزني سيبقى بديلا لـ تير شتيجن الموسم المقبل، أما إذا قرر عدم البقاء مع برشلونة فيتجه الفريق إلى التعاقد مع خوان جارسيا حارس غريمه الكاتالوني إسبانيول، بحسب فوتبول إسبانيا.

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