ماذا يحتاج اتحاد جدة للتتويج بلقب الدوري السعودي

أصبح اتحاد جدة قريبا للغاية من تحقيق لقب الدوري السعودي هذا الموسم بعد فوزه المريح على الفيحاء، فكيف يحقق اللقب حسابيا.

وانتصر النمور على الفيحاء 3-0 يوم الأحد ضمن الجولة 31 من الدوري السعودي.

بهذه النتيجة حافظ اتحاد جدة على صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 74 نقطة بفارق 9 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني والذي يلاقي العروبة يوم الاثنين.

وتتبقى 3 جولات على نهاية الموسم.

ويمكن للنمور حسم اللقب رسميا يوم الاثنين إذا خسر الهلال من العروبة.

وقتها سيكون الموقف في الصدارة، اتحاد جدة بـ74 نقطة، مقابل 65 نقطة للهلال، أي أن الفارق 9 نقاط، قبل 3 جولات.

ولكن اتحاد جدة سيتوج رسميا باللقب حتى لو خسر مبارياته الـ3 المتبقية، وفاز الهلال بمبارياته الـ3 الأخيرة عقب لقاء العروبة، وتساوى عدد نقاط كلاهما عند 74 نقطة.

لماذا؟

إذا تساوى الفريقان في عدد النقاط، سينظر وقتها إلى عدد نقاط مواجهتهما المباشرة في الدوري، وهو ما يتساوى فيه الفريقين أيضا، لأن كل منهما انتصر على الآخر.

وقتها سينظر إلى المعيار الثالث وهو فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، وهو ما يصب في مصلحة النمور.

إذ انتصر اتحاد جدة على الهلال 4-1 في مباراة الدور الثاني، ردا على الخسارة 1-3 في الدور الأول.

وفي حالة عدم خسارة الهلال من العروبة، يمكن لاتحاد جدة حسم اللقب بالفوز على الرائد في الجولة المقبلة.

ويعود التتويج الأخير لاتحاد جدة باللقب إلى موسم 2022-2023.

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