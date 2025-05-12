تقرير: وكيل أوسيمين يلتقي بمسؤولي الهلال الأربعاء.. وتوقف مفاوضات مانشستر يونايتد

كشف الصحفي التركي جالا هابر عن توقف مفاوضات انتقال فيكتور أوسيمين مهاجم جالاتا سراي التركي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتنتهي إعارة أوسيمين مع جالاتاسراي التركي بنهاية الموسم الجاري، ليعود إلى ناديه الإيطالي نابولي.

هابر كشف عبر حسابه على إكس: "أوسيمين طلب الحصول على 500 ألف جنيه أسترليني في الأسبوع مع مانشستر يونايتد، وهو أعلى مما يتقاضاه برونو فيرنانديز 350 ألف أسترليني، ولذلك توقف المفاوضات حاليا".

وأوضح الصحفي التركي: "الهلال قدم عرضًا بقيمة 30 مليون يورو سنويًا، فيما طالب اللاعب بالحصول على 40 مليون يورو سنويا".

وأكمل "سيتم عقد اجتماع بين مسؤولي الهلال، ومدير أعمال أوسيمين يوم الأربعاء

ويسعى الهلال إلى دعم صفوفه والاتفاق مع مدرب لتولي قيادة الفريق خلفا للبرتغالي جورجي جيسوس الذي قرر الزعيم رحيله بعد الوداع الأسيوي في نصف نهائي كأس آسيا للنخبة.

وتلقت إدارة نادي الهلال السعودي موافقة البرتغالي ماركو سيلفا، مدرب فريق فولام الإنجليزي على تولي زمام الأمور الفنية انطلاقًا من كأس العالم للأندية.

وينطلق كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

ويلعب الهلال بالمجموعة الثامنة مع ريال مدريد وباتشوكا وسالزبورج.

مواعيد مباريات الهلال السعودي

ريال مدريد × الهلال - الساعة 11 مساء يوم 18 يونيو

الهلال × سالزبورج - الساعة 2 صباحا يوم 23 يونيو

الهلال × باتشوكا - الساعة الخامسة صباحا يوم 27 يونيو