مصدر من الأهلي لـ في الجول: هناك اتفاق مبدئي مع ريفيرو لخلافة كولر.. وموعد وصوله

توصل النادي الأهلي لاتفاق مبدئي مع الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني لفريق أورلاندو بايرتس.

وأعلن نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في بيان رسمي رحيل خوسيه ريفيرو قبل نهاية عقده بختام الموسم الجاري بناء على طلبه بسبب اتفاقه مع ناد آخر.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "خوسيه ريفيرو ضمن 5 مدربين فاوضهم الأهلي خلال الفترة الأخيرة".

وتابع المصدر "هناك اتفاق مبدئي على تولي ريفيرو قيادة الأهلي قبل كأس العالم للأندية".

واختتم المصدر تصريحاته "من المتوقع وصول ريفيرو إلى مصر خلال 48 ساعة من أجل حسم ملف قيادته للأهلي".

وسبق وأن واجه ريفيرو فريق الأهلي مرتين هذا الموسم ضمن مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي في التعادل بجنوب إفريقيا سلبيا بدون أهداف، بينما خسر الأهلي على استاد القاهرة بهدفين مقابل هدف واحد.

وكشف أورلاندو في بيان رسمي أن تلك مباراة غدا الثلاثاء ستكون الأخيرة لريفيرو مع الفريق بعدما طلب إعفاء من عقده قبل الموعد المحدد بسبب توقيعه مع ناد جديد.

ولم يكشف أورلاندو بايرتس النادي الجديد الذي تعاقد معه خوسيه ريفيرو.

وأشار بيان النادي إلى أن أورلاندو كان يرغب في تكريم المدير الفني بتوديع لائق لكن في الوقت نفسه يحترم النادي قراره بالرحيل قبل نهاية تعاقده.

وخسر أورلاندو منذ أيام نهائي كأس جنوب إفريقيا أمام كايزر تشيفز في المباراة النهائية.

ويقود ماندلا نسيكازي المدرب المساعد المتبقي من الموسم بعد رحيل ريفيرو.

ويحتل أورلاندو بايرتس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الجنوب إفريقي ويتبقى له 7 مباريات قبل ختام الموسم.