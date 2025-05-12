"اتحاد الكرة خالف اللائحة".. مالك وادي دجلة يطالب بإلغاء الهبوط

طالب ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة بإلغاء الهبوط هذا الموسم في كافة درجات مسابقات الكرة المصرية.

وسرد سامي عبر حسابه على فيسبوك أسباب طلب ذلك، موضحا أن الاتحاد المصري لكرة القدم خالف اللوائح.

وكتب مالك دجلة: "لائحة المسابقات حددت عدد الدرجات في مصر بـ4 درجات، ولكن خالف المجلس السابق اللائحة بزيادة عدد الدرجات إلى 5".

وأكمل "اتحاد الكرة السابق ربط الدرجتين الثانية والثالثة الموسم الماضي، من خلال دورة ترقي تجمع أوائل مجموعات الدرجة الثالثة، وثالث دوري المحترفين ليصعد من بينهم فريق واحد للدوري الممتاز، وبالتالي اعتبر أن الدرجتين درجة واحدة".

وأقيم الموسم الماضي أول دوري للمحترفين المكون من 20 ناديا ليتأهل أول فريقين مباشرة إلى الدوري الممتاز، فيما يخوض صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع أوائل المجموعات الثلاث لدوري الدرجة الثانية ليصعد الفريق الفائز بها إلى الممتاز.

وتنقسم الدرجة الثانية إلى 3 مجموعات، بحري، والقاهرة، والصعيد.

وأضاف ماجد سامي "هذا الموسم لن يقيم اتحاد الكرة دورة رباعية، وبالتالي بات هناك مخالفة للائحة لوجود 5 درجات، لذلك يجب إعادة تقسيم الأندية الموجود حاليا على 4 درجات من البداية، وهو ما يؤدي إلى تصعيد الأندية وليس هبوطها، وبالتالي يجب إلغاء الهبوط هذا الموسم".

وتنص لائحة الموسم الحالي للدوري الممتاز المكون من 18 فريقا على هبوط فريقين، وصعود 3 فرق من دوري المحترفين، ليكون إجمالي عدد أندية الدوري الممتاز الموسم المقبل 19 فريقا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اتحاد الكرة سيدعو ممثلي الأندية قبل نهاية الشهر الجاري لمناقشة نظام الموسم الجديد من الدوري المصري.

اتحاد الكرة يرغب في إقامة الموسم المقبل بمشاركة 20 فريقا بنظام دوري من دورين.

هاني أبو ريدة سيحضر الاجتماع وسيدعو أندية الجمعية العمومية، ولم يتم التطرق لفكرة تقليل عدد الفرق الهابطة للدرجة الثانية.

وسبق أن كشف أحمد حسن عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة عن مقترح قدمه لنظام الدوري الجديد.

وجاء المقترح الذي أوضحه عبر قناة دي إم سي كالتالي:

موسم 2024-2025: (الموسم الحالي)

- هبوط فريق واحد فقط حتى لا يصبح عدد الفرق فرديا في الموسم المقبل.

موسم 2025 - 2026: (20 فريقا)

- إقامة الدور الأول بشكل طبيعي (19 مباراة) ثم تقسيم الفرق إلى مجموعتين في الدور الثاني.

- تضم مجموعة المنافسة على الهبوط (آخر 14 فريقا) بينما مجموعة المنافسة على اللقب (أول 6 فرق).

- مجموعة الهبوط من دور واحد - كل فريق يلعب 13 مباراة ليصبح الإجمالي 32 مباراة.

- مجموعة اللقب - كل فريق يلعب ذهابا وإيابا 10 مباريات ليصبح الإجمالي 29 مباراة.