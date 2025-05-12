كرة طائرة - الإيطالي بونيتا مديرا فنيا لمنتخب الرجال

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة تعيين الإيطالي ماركو بونيتا مديرا فنيا لمنتخب مصر للرجال.

واستقر الاتحاد المصري على اختيار مدير فني من المدرسة الإيطالية في ظل تواجد المدرسة البرازيلية في قطاع الناشئين بالمنتخب ليتم الدمج بين المدرستين.

ووقع بونيتا عقود تدريب منتخب رجال مصر للكرة الطائرة في حضور ياسر قمر رئيس الاتحاد وكل من منى عبد الكريم ومحمد فرج وحسن عابد.

وسبق وأن قاد بونيتا منتخب سيدات إيطالي في 2001 وحقق إنجازا تاريخيا بالتتويج بلقب بطولة العالم في 2002 لأول مرة.

وتولى بونيا منتخب بولندا للسيدات واحتل معهم المركز التاسع في أولمبياد بكين 2008.

ويعاون بونيتا، الإيطالي سيمون أدي مخطط الأحمال.

وناقش الاتحاد المصري للكرة الطائرة مع المدير الفني الإيطالي خطة الإعداد للفترة المقبلة.