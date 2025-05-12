بلان: لو كان حارس اتحاد جدة يحتاج للتدخل الجراحي لما أشركته أمام الفيحاء

أوضح الفرنسي لوران بلان مدرب فريق اتحاد جدة أن حارسه الصربي بريدراج رايكوفيتش لا يحتاج للتدخل الجراحي كما أشيع.

وشارك رايكوفيتش في فوز النمور على الفيحاء ضمن الجولة 31 من الدوري السعودي واقترابهم من حصد اللقب.

وأوضح بلان في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "رايكوفيتش قادر على اللعب، وإذا كان يحتاج للتدخل الجراحي لما قررت مشاركته أمام الفيحاء".

وأضاف "الأداء في مباراة النصر الماضية كان جيدًا جدًا، واستفدنا فنيًا وذهنيًا، ومنحنا الثقة".

وأتم "لقد تحدثت مع اللاعبين وطلبت منهم أن يستمتعوا باللعب، وأشكرهم على هذا المستوى".

سجل ثلاثية اتحاد جدة في المباراة كل من كريم بنزيمة (هدفين) ومحمد البقاوي الذي سجل بالخطأ في مرماه.

الفوز رفع رصيد اتحاد جدة للنقطة 74 في صدارة جدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن الهلال الذي سيلتقي مع العروبة يوم الاثنين.

وفي حالة خسارة الهلال من العروبة سيتوج النمور رسميا باللقب.