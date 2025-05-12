الوداد والرجاء يمثلان المغرب في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل

اختتمت منافسات الدوري المغربي والذي حصد لقبه فريق نهضة بركان للمرة الأولى في تاريخه.

وحسم فريقا نهضة بركان والجيش الملكي تواجدهما في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بعد حصد المركزين الأول والثاني على الترتيب.

بينما نجح الوداد في خطف بطاقة التأهل إلى الكونفدرالية بعدما حقق المركز الثالث بعد صراع كبير مع الفتح الرباطي.

ورغم أن الرجاء أفضل مركز يمكن أن يحققه في الدوري هو المركز الخامس إلا أنه قد حسم تواجده في الكونفدرالية رفقة الوداد.

وكشف موقع البطولة المغربي أن ذلك يأتي بعد تتويج الرجاء بلقب كأس العرش المغربي عن الموسم الماضي.

وتختتم منافسات الكأس في المغرب في شهر يوليو أي بعد تسليم أسماء الفرق المتأهلة للبطولات القارية.

وبذلك يلعب فريقا الوداد والرجاء في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل كممثلين للكرة المغربية.

ولم يتم تحديد الفرق المصرية المشاركة في البطولات القارية الموسم المقبل.

ويتبقى 4 جولات على ختام مسابقة الدوري المصري ووقتها سيتم تحديد الفرق المشاركة قاريا.