منتخب مصر تحت 16 عاما يسافر إلى بولندا لخوض بطولة الاتحاد الأوروبي

الإثنين، 12 مايو 2025 - 11:53

كتب : FilGoal

منتخب تحت 16 سنة

يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 16 سنة خوض دورة دولية تحمل اسم بطولة الاتحاد الأوروبي للتطوير تحت 16 سنة.

ويشارك في البطولة منتخبات بولندا وكندا وأيرلندا.

وسافر المنتخب الذي يقوده فنيا حسين عبد اللطيف إلى بولندا صباح اليوم الإثنين استعدادا لخوض البطولة.

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وتضم بعثة منتخب الناشئين 22 لاعبا، ويجري تدريبه الأول مساء اليوم الإثنين.

ويلعب المنتخب أمام كندا يوم 13 مايو، ثم أيرلندا يوم 15 مايو، وأخيرًا أمام بولندا يوم 18 مايو في ختام البطولة.

وخاض المنتخب معسكراً في مركز المنتخبات الوطنية بالسادس من اكتوبر خلال الفترة من 5 وحتى 11 مايو الجاري تخلله خوض مباراة ودية أمام فريق الداخلية تفوق خلالها (3 – 0).

كما شارك المنتخب في بطولة زد الدولية التي أقيمت بالقاهرة بمشاركة 6 أندية عربية وأوروبية وإفريقية مواليد 2008، خلال الفترة من 16 إلى 19 من الشهر نفسه، وذلك في إطار استعدادات المنتخب لتصفيات الأمم الإفريقية.

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