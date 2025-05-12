عثمان ديمبيلي يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي وسط سيطرة باريسية

الإثنين، 12 مايو 2025 - 11:49

كتب : FilGoal

ليفربول - باريس سان جيرمان - عثمان ديمبيلي

حصد عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لموسم 2024-2025.

وذلك ضمن حفل جوائز الكرة الفرنسية الذي شهد سيطرة باريسية على معظم الجوائز.

وتألق لاعب برشلونة السابق بشكل لافت هذا الموسم، إذ سجل 33 هدفًا وصنع 13 في جميع المسابقات، ويتبقى له نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا.

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وقال ديمبيلي لقناة BeIN Sports بعد استلامه الجائزة: "اللعب في مركز قلب الهجوم يجعلني في قلب المباراة وأقرب إلى المرمى، وقد ساعدني ذلك على أن أصبح أكثر هدوءًا داخل منطقة الجزاء".

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واختير 9 لاعبين من سان جيرمان ضمن تشكيلة الموسم، وهو رقم قياسي.

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كما توج لويس إنريكي مدرب الفريق الباريسي بجائزة أفضل مدرب.

كما نال ديزيري دوي جائزة أفضل لاعب شاب بعدما سجل 12 هدفًا وصنع 12.

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وأفلتت جائزة واحدة فقط من نادي العاصمة، وهي جائزة أفضل حارس التي ذهبت لحارس مرمى ليل لوكاس شيفالييه متفوقًا على جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان.

عثمان ديمبيلي باريس سان جيرمان
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