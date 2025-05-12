الرياضية: الشباب السعودي يفاوض لاعب إيفرتون ومهاجم ألميريا

الإثنين، 12 مايو 2025 - 11:38

كتب : FilGoal

عبد الله دوكوري يحتفل بهدفه مع إيفرتون ضد نيوكاسل

أفادت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة نادي الشباب دخلت في مفاوضات متقدمة مع المالي عبد الله دوكوري لاعب وسط إيفرتون الإنجليزي والكولومبي لويس سواريز مهاجم ألميريا الإسباني، تمهيدًا لضمهما في الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن إدارة الشباب قدّمت عروضًا رسمية للاعبين، وتنتظر رد وكلائهما خلال الأيام المقبلة من أجل حسم الصفقتين قبل انطلاق المعسكر الإعدادي المقرر في النمسا خلال الصيف.

وبدأ دوكوري مسيرته مع نادي رين الفرنسي، قبل أن يشد الرحال إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة واتفورد في عام 2016.

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وخاض تجربة قصيرة مع غرناطة الإسباني على سبيل الإعارة، ثم عاد مجددًا إلى واتفورد، ومنه اتجه نحو إيفرتون صيف 2020.

وعلى الصعيد الدولي، تدرج دوكوري مع منتخبات فرنسا السنية، قبل أن يختار تمثيل مالي بدءًا من عام 2022.

أما لويس سواريز، فانطلقت مسيرته الاحترافية من نادي ليونيس الكولومبي، قبل أن يحط رحاله في أوروبا عام 2016 عبر رديف غرناطة.

وواصل المهاجم الكولومبي تنقله بين عدة أندية إسبانية، من بينها رديف ريال بلد الوليد وجيمناستيك دي تاراجونا، وريال سرقسطة، كما خاض تجربة في الدوري الإنجليزي مع واتفورد.

وفي أكتوبر 2020، عاد سواريز إلى غرناطة الإسباني، ومنه انتقل إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي في يوليو 2022، قبل أن يُعار إلى ألميريا يناير 2023، الذي فعّل لاحقًا خيار شراء عقده في يونيو من العام ذاته.

ونال اللاعب أول استدعاء لمنتخب كولومبيا في نوفمبر 2020.

عبد الله دوكوري لويس سواريز ألميريا إيفرتون الشباب
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