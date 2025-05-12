رومانو: التخطيط لتواجده في مونديال الأندية.. تشابي ألونسو مديرا فنيا لـ ريال مدريد

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات عن إتمام ريال مدريد اتفاقه مع تشابي ألونسو لقيادة الفريق خلفا لكارلو أنشيلوتي.

وخسر ريال مدريد الكلاسيكو أمام برشلونة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الدوري.

وتعتبر تلك الخسارة هي الرابعة لريال مدريد هذا الموسم أمام برشلونة في رقم قياسي فريد.

وكشف فابريزيو رومانو عن إتمام ريال مدريد اتفاقه مع تشابي ألونسو لقيادة الفريق حتى صيف 2028.

وأشار رومانو إلى أن خطة ريال مدريد في الوقت الحالي هي تواجد ألونسو لقيادة الملكي في كأس العالم للأندية.

وأعلن باير ليفركوزن أمس الأحد رحيل تشابي ألونسو عن قيادة الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وتوج ليفركوزن بثلاثية الدوري والكأس والسوبر الألماني الموسم الماضي، وكذلك التأهل لنهائي الدوري الأوروبي قبل الخسارة أمام أتالانتا الإيطالي.

ونجح ليفركوزن تحت قيادة ألونسو في التتويج بلقب الدوري الألماني لأول مرة ودون هزيمة، لتعد أول مرة ينهي فيها أحد الفرق الدوري الألماني بشكله واسمه الحديث دون هزيمة.

وحسم ليفركوزن حامل لقب الدوري الألماني، المركز الثاني هذا الموسم برصيد 68 نقطة بفارق 8 نقاط خلف المتصدر بايرن ميونيخ.

وتولى ألونسو تدريب ليفركوزن في أكتوبر 2022 حين كان الفريق وقتها في المركز الـ17 في جدول الترتيب.

ويقترب كارلو أنشيلوتي من الانتقال لتدريب المنتخب البرازيلي قبل توقف يونيو المقبل.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف برشلونة المتصدر.

سكاي سبورت ألمانيا كشفت عن الأسماء المرشحة لخلافة ألونسو في قيادة باير ليفركوزن، ويظهر ضمن الأسماء المرشحة سيسك فابريجاس مدرب كومو الإيطالي، وإريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد السابق، وتشافي مدرب برشلونة السابق، وأربيلوا مدرب شباب ريال مدريد.

ويستعد ريال مدريد للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر أن ينطلق يوم 14 يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد ريال مدريد في المجموعة الثامنة إلى جانب الهلال السعودي، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.