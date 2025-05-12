استبعاد كريستيانو رونالدو من مواجهة الأخدود

الإثنين، 12 مايو 2025 - 11:32

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر ضد استقلال طهران

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر قرر استبعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي محمد سيماكان، وعبد الله الخيبري من قائمة مواجهة الأخدود.

ويحل النصر ضيفا على الأخدود يوم الاثنين ضمن الجولة 31 من الدوري السعودي.

وحامت الشكوك حول قدرة رونالدو على المشاركة في لقاء الأخدود بعد غيابه عن التدريبات مؤخرا.

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وأوضح التقرير أن الثلاثي سيغيب لعدم الجاهزية، في وقتٍ يغيب فيه علي الحسن بسبب تراكم البطاقات.

وأظهرت التقسيمة التي أجراها بيولي اعتماده على الكولومبي جون دوران، والسنغالي ساديو ماني في خط الهجوم.

النجم البرتغالي تواجد في العيادة الطبية للنادي واكتفى بخوض بعض التدريبات الفردية في صالة الجيمانيزيوم.

إلى ذلك، اشترط رونالدو إجراء عدة تغييرات فنية وإدارية من أجل تجديد تعاقده مع نادي النصر.

وينتهي تعاقد رونالدو مع النصر بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية، فإن تمديد عقد رونالدو مع النصر حتى عام 2027 مرتبط بتحقيق رؤيته التفصيلية التي تشمل تغييرات إدارية وفنية في الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن من بين الشروط التي وضعها رونالدو لتمديد عقده، إجراء تغييرات إدارية وفنية في الفريق، وتحسين جودة اللاعبين في الفريق.

كما اشترط النجم البرتغالي عللى إدارة النصر توفير بيئة احترافية تضمن المنافسة على البطولات.

وذكرت الصحيفة أن رونالدو طلب الآتي:

تعيين جهاز فني أوروبي جديد، لافتقار سيتفانو بيولي الشخصية التنافسية والمرونة

تعيين مدير رياضي من طراز عال بصلاحيات كاملة

إعادة تقييم والاستغناء عن عدد من المحترفين، أبرزهم الحارس البرازيلي بينو، والمدافع إيمريك لابورت، والثنائي ويسلي وأنجيلو من فئة المواليد

الإبقاء على الركائز الأساسية مثل ساديو ماني، أوتافيو، وبروزوفيتش، محمد سيماكان، جون دوران.

النصر ودع دوري أبطال آسيا للنخبة من نصف النهائي، بينما يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر.

يذكر أن رونالدو انضم لصفوف النصر في يناير 2023 وتوج مع الفريق بلقب كأس الأندية العربية على حساب الهلال بالمباراة النهائية.

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