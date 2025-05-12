بسبب توقيعه لناد جديد.. أورلاندو بايرتس يعلن رحيل ريفيرو قبل نهاية الموسم

الإثنين، 12 مايو 2025 - 11:16

كتب : محمد سمير

خوسيه ريفيرو - أورلاندو بايرتس

أعلن نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي رحيل البرتغالي خوسيه ريفيرو المدير الفني غدا الثلاثاء قبل نهاية تعاقده بشكل رسمي بطلب شخصي من المدرب.

وكان أورلاندو قد كشف في مطلع أبريل الماضي عن قرار رحيل ريفيرو بنهاية عقده مع ختام الموسم الجاري.

ويستضيف أورلاندو فريق جولدن أروز مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الجنوب إفريقي.

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وكشف النادي في بيان رسمي أن تلك المباراة ستكون الأخيرة لريفيرو مع الفريق بعدما طلب إعفاء من عقده قبل الموعد المحدد بسبب توقيعه مع ناد جديد.

ولم يكشف أورلاندو بايرتس النادي الجديد الذي تعاقد معه خوسيه ريفيرو.

وأشار بيان النادي إلى أن أورلاندو كان يرغب في تكريم المدير الفني بتوديع لائق لكن في الوقت نفسه يحترم النادي قراره بالرحيل قبل نهاية تعاقده.

وخسر أورلاندو منذ أيام نهائي كأس جنوب إفريقيا أمام كايزر تشيفز في المباراة النهائية.

ومن جانبه صرح ريفيرو عبر موقع أورلاندو الرسمي قائلا: "أعرب عن خالص تقديري لأورلاندو بايرتس لمنحي فرصة الرحيل قبل نهاية عقدي، وبصفتي شخصيا لم يكن الوداع سهلا أبدا".

واختتم "شكرا على إتاحة الفرصة لي لأكون جزءا من قصة هذا النادي العظيمة".

ويقود ماندلا نسيكازي المدرب المساعد المتبقي من الموسم بعد رحيل ريفيرو.

ويحتل أورلاندو بايرتس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الجنوب إفريقي ويتبقى له 7 مباريات قبل ختام الموسم.

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