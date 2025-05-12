بسبب توقيعه لناد جديد.. أورلاندو بايرتس يعلن رحيل ريبيرو قبل نهاية الموسم

أعلن نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي رحيل البرتغالي خوسيه ريبيرو المدير الفني غدا الثلاثاء قبل نهاية تعاقده بشكل رسمي بطلب شخصي من المدرب.

وكان أورلاندو قد كشف في مطلع أبريل الماضي عن قرار رحيل ريبيرو بنهاية عقده مع ختام الموسم الجاري.

ويستضيف أورلاندو فريق جولدن أروز مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الجنوب إفريقي.

وكشف النادي في بيان رسمي أن تلك المباراة ستكون الأخيرة لريبيرو مع الفريق بعدما طلب إعفاء من عقده قبل الموعد المحدد بسبب توقيعه مع ناد جديد.

ولم يكشف أورلاندو بايرتس النادي الجديد الذي تعاقد معه خوسيه ريبيرو.

وأشار بيان النادي إلى أن أورلاندو كان يرغب في تكريم المدير الفني بتوديع لائق لكن في الوقت نفسه يحترم النادي قراره بالرحيل قبل نهاية تعاقده.

وخسر أورلاندو منذ أيام نهائي كأس جنوب إفريقيا أمام كايزر تشيفز في المباراة النهائية.

ومن جانبه صرح ريبيرو عبر موقع أورلاندو الرسمي قائلا: "أعرب عن خالص تقديري لأورلاندو بايرتس لمنحي فرصة الرحيل قبل نهاية عقدي، وبصفتي شخصيا لم يكن الوداع سهلا أبدا".

واختتم "شكرا على إتاحة الفرصة لي لأكون جزءا من قصة هذا النادي العظيمة".

ويقود ماندلا نسيكازي المدرب المساعد المتبقي من الموسم بعد رحيل ريبيرو.

ويحتل أورلاندو بايرتس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الجنوب إفريقي ويتبقى له 7 مباريات قبل ختام الموسم.