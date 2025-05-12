إنبي: ننتظر نهاية الموسم لحساب نسبة مشاركة حمدي مع الزمالك.. وتواصل غير رسمي من الأهلي

الإثنين، 12 مايو 2025 - 10:52

كتب : FilGoal

محمد حمدي - الزمالك ضد الجونة

كشف محمد إسماعيل المشرف العام على الكرة بنادي إنبي عن انتظار نهاية الموسم من أجل معرفة القيمة المستحقة من إعارة محمد حمدي إلى الزمالك.

وكان الزمالك قد حصل على محمد حمدي ظهير أيسر إنبي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشف محمد إسماعيل المشرف على الكرة بنادي إنبي عبر القناة الأولى: "حمزة الجمل وضع إنبي على الطريق الصحيح وحقق الفوز في 3 من 4 مباريات، وكان هناك تواصل معه منذ فترة طويلة، وصنع الفارق مع الفريق".

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وتابع "حمزة الجمل تعرض لضغط كبير جدا خلال مواجهة الإسماعيلي لأنه بيته، لكنه تعامل بشكل احترافي".

وبسؤاله عن محمد حمدي أجاب "سننتظر نهاية الدوري ثم نحسب نسبة مشاركة محمد حمدي مع الزمالك وفقا لبنود التعاقد".

وكشف إسماعيل "المبلغ المنصوص عليه في التعاقد ليس 10 ملايين كما يشاع ولكن 5 ملايين فقط، وسنرى في نهاية الموسم نسبة مشاركة اللاعب".

وأوضح "الزمالك لم يتواصل معنا من أجل تمديد إعارة محمد حمدي، والأهلي لم يتقدم بعرض رسمي لكن حدث تواصل من وكلاء منتمين للنادي الأهلي".

وتابع "بالنسبة لنا في إنبي نتمنى أن يخرج محمد حمدي للاحتراف الخارجي لكن إن لم يحدث وتلقينا عرضا رسميا من الأهلي سنرحب بالأمر بالتأكيد".

واختتم إسماعيل تصريحاته "النادي الأهلي من أكثر الأندية التي نحب التعامل معها وغير صحيح وجود مشاكل بين إنبي والأهلي، هذا الكلام أشيع فقط وقت صفقة مصطفى شلبي لكن بخلاف ذلك العلاقة طيبة بين الطرفين".

وخاض محمد حمدي 14 مباراة مع الزمالك هذا الموسم في مختلف المسابقات.

الزمالك إنبي الأهلي محمد حمدي
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