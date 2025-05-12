مواعيد مباريات الإثنين 12 مايو 2025.. منتخب الشباب من أجل المونديال وقمة اليد

الإثنين، 12 مايو 2025 - 10:21

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي منتخب مصر للشباب بهدف أحمد شرف

يشهد اليوم الإثنين 12 مايو 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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أمم إفريقيا للشباب

يلعب منتخب مصر أمام غانا ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة.

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء على استاد السويس وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

ويصعد الفائز من المباراة إلى نصف النهائي كما يحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم للشباب.

كرة يد

تستضيف صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإفريقي للرجال والسيدات.

ويلعب فريق سيدات الأهلي أمام جمعية الساحل التونسي في الرابعة والنصف عصرا.

بينما في تمام السابعة مساء يواجه الأهلي فريق الزمالك في نصف النهائي.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة قوية بين الترجي التونسي والمنتدى المغربي في التاسعة والنصف مساء.

وتذاع المباريات عبر قناة أون سبورت.

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