خطوة نحو الأبطال - دورتموند ينعش آماله أمام ليفركوزن.. وتشابي ألونسو يتسلق لأجل الجماهير

الإثنين، 12 مايو 2025 - 02:05

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو - باير ليفركوزن

فيما قد تكون ليلة تشابي ألونسو الأخيرة في باي أرينا، فاز بوروسيا دورتموند على باير ليفركوزن 4-2 في الجولة 33 من الدوري الألماني.

تقدم جيريمي فريمبونج بصناعة فلوريان فيرتز في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 33 تعادل جوليان براندت بعد تمريرة من كريم أديمي.

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ثم أضاف جوليان رييرسون الهدف الثاني في الدقيقة 43 بصناعة باسكال جروس.

وأضاف كريم أديمي الهدف الثالث في الدقيقة 73 بصناعة براندت هذه المرة.

فيما سجل سيرهو جيراسي الهدف الرابع في الدقيقة 77 بعد تمريرة من إيمري تشان.

وأخيرا قلص يوناس هوفمان الفارق في الدقيقة 92 بعد تمريرة من فيرتز.

النتيجة رفعت رصيد دورتموند إلى 54 نقطة في المركز الخامس، متشبثا بالأمل الأخير في اللحاق بمقعد في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب دورتموند في الجولة الأخيرة ضد هولشتاين كيل، بينما يلعب أينتراخت فرانكفورت الثالث (57 نقطة) ضد فرايبورج الرابع (55 نقطة).

فارق أهداف دورتموند +17، وفارق فرانكفورت +20، أما فرايبورج الذي لن ينجو في حالة تساوي النقاط إطلاقا، فارقه -2.

أي تأهل يحتاج لفوز دورتموند بطبيعة الحال، وإن تعادل فرانكفورت وفرايبورج، يتأهل دورتموند رفقة فرانكفورت، وكذلك إن فاز فرانكفورت.

أما إن فاز فرايبورج، سيحتاج دورتموند حينها لتعويض فارق الأهداف الـ3 مع فرانكفورت ليتأهل على حسابه، بالفوز بفارق هدفين وخسارة فرانكفورت بفارق هدف أو العكس.

وفي نهاية المباراة الأخيرة لليفركوزن هذا الموسم على ملعبه، ذهب تشابي ألونسو المدير الفني للفريق وتسلق سور المدرجات لتحية الجماهير.

ويرتبط ألونسو بتدريب ريال مدريد في الموسم المقبل وفقا للعديد من التقارير، خلفا للمدرب الحالي كارلو أنشيلوتي.

وتوج ألونسو مع ليفركوزن بالدوري الألماني بلا هزيمة في الموسم الماضي، وكذلك بكأس ألمانيا.

ألونسو ليفركوزن دورتموند
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