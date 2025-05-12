إنتر يترقب.. موقف صراع الدوري الإيطالي بعد تعادل نابولي

أشعل جنوى الصراع على الدوري الإيطالي بعد تعادله مع نابولي المتصدر 2-2 في الجولة الـ 36.

وفاز المنافس إنتر على تورينو بهدفين دون رد.

وبهذا التعادل وصل نابولي للنقطة 78 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن إنتر الذي قلص الفارق بفوزه.

وتستمر المنافسة المحتدمة بين الفريقين، لكن الأفضلية لا تزال مع رجال أنطونيو كونتي بفضل لعبه في بطولة الدوري فقط، بينما تأهل إنتر على حساب برشلونة إلى نهائي دوري الأبطال.

وعلى الجانب الآخر خرج إنتر من كأس إيطاليا الأربعاء الماضي من غريمه في المدينة ميلان.

المباريات المتبقية لإنتر

إنتر × لاتسيو في الدوري 18 مايو.

كومو × إنتر في الدوري 25 مايو.

ويخوض إنتر نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 31 مايو ضد باريس سان جيرمان.

المباريات المتبقية لنابولي

بارما × نابولي يوم 18 مايو.

نابولي × كالياري يوم 25 مايو.

نابولي يتوج بالدوري في حال فوزه في جميع المباريات المتبقية مع تحقيق إنتر الانتصار في اللقاءات أيضا.

ولذلك فإن الأمر كليا في يد نابولي، عكس إنتر الذي يحتاج للفوز لا محالة في مبارياته مع تعثر نابولي.

ماذا تقول اللائحة حال تساوي النقاط؟

تنص لائحة الدوري الإيطالي على عدم أخذ فارق الأهداف في الاعتبار لحسم ترتيب الفرق في الجدول.

وبذلك فإن فارق الأهداف الذي هو لصالح النيراتزوري الآن غير هام إذا تساوى الفريقين في عدد النقاط.

ماذا سيحدث؟

هنا لائحة الدوري تنص على لعب مباراة فاصلة بين إنتر ونابولي على ملعب جيوزيبي مياتزا معقل النيراتزوري، وذلك بسبب تفوق إنتر على مستوى فارق الأهداف.

ولا توجد أشواط إضافية في المباراة وإذا انتهت بالتعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة.