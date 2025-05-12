حسام المندوه: لبيب بحاجة للراحة بنصيحة الأطباء.. والضغط النفسي كبير على المجلس

الإثنين، 12 مايو 2025 - 00:07

كتب : FilGoal

مجلس إدارة الزمالك - حسام المندوه

تمنى حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك الشفاء لرئيس النادي حسين لبيب بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقال المندوه في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "حسين لبيب يحتاج للراحة بناء على نصيحة الأطباء ونتمنى أن يتعافى في أسرع وقت ممكن".

وأضاف "لقد تعرض للكثير من الضغوط هو ومجلس الإدارة بالكامل".

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وأكمل "أشهد أنه يحب الزمالك ويخدمه بصدق ولا نتحدث عن ذلك في الإعلام بشكل مستمر عن ذلك".

وتابع "الضغط النفسي الذي نتعرض له كل يوم صعب للغاية لدرجة أن نصف المجلس تقريبا واجه مشاكل صحية".

وأعلن نادي الزمالك عن تعرض حسين لبيب لوعكة صحية خلال الساعات الماضية استدعت خضوعه لفحوصات طبية.

وأوصى الأطباء بمنح رئيس نادي الزمالك فترة من الراحة التامة حرصا على استقرار حالته الصحية وتعافيه في أقرب وقت ممكن.

وتوجه مجلس إدارة الزمالك بالكامل اليوم إلى منزل حسين لبيب لزيارته والاطمئنان على صحته.

وأعرب مجلس إدارة الزمالك عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل له.

الزمالك حسين لبيب حسام المندوه
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