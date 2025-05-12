نابولي يتعادل مع جنوى ويشعل صراع اللقب قبل جولتين على النهاية

الإثنين، 12 مايو 2025 - 00:05

كتب : FilGoal

نابولي ضد جنوى

تعادل نابولي مع جنوى بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا بالجولة 36 من الدوري الإيطالي.

سجل ثنائية نابولي في المباراة كل من روميلو لوكاكو وجياكومو راسبادوري، بينما أحرز أليكس ميريت بالخطأ في مرماه لجنوى بالإضصافة إلى هدف من يوهان فاسكيز.

التعادل رفع رصيد نابولي للنقطة 78 في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن إنتر صاحب المركز الثاني قبل جولتين على النهاية.

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كما ارتفع رصيد جنوى للنقطة 40 في المركز الـ 13.

تقدم نابولي بالهدف الأول عن طريق لوكاكو في الدقيقة 15 مستغلا تمريرة من سكوت مكتومناي لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وتعادل جنوى في الدقيقة 30 عن طريق ميريت حارس نابولي بالخطأ في مرماه بعد فشله في التعامل مع رأسية هونيست أهانور.

وعاد نابولي للتقدم في الدقيقة 64 عن طريق راسبدوري بعد صناعة أخرى من مكتومناي أنهاها المهاجم الإيطالي بتسديدة قوية في الشباك.

ومرة أخرى تعادل جنوى عن طريق فاسكيز في الدقيقة 84 برأسية بعد عرضية من آرون مارتن.

وسيلعب نابولي مباراته المقبلة ضد بارما خارج ملعبه يوم الأحد 18 مايو، بينما يلتقي جنوى مع أتالانتا بنفس اليوم.

نابولي جنوى الدوري الإيطالي
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