يواصل التقدم نحو اللقب.. ثنائية بنزيمة تقود اتحاد جدة للفوز على الفيحاء

حقق اتحاد جدة الفوز على الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بالجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

سجل ثلاثية الاتحاد في المباراة كل من بنزيمة الذي أحرز هدفين ومحمد البقاوي الذي سجل بالخطأ في مرماه.

الفوز رفع رصيد اتحاد جدة للنقطة 74 في صدارة جدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن الهلال الذي سيلتقيغدا مع العروبة.

تقدم الاتحاد بالهدف الأول في الدقيقة 24 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء فشل الحارس في التعامل معها.

وأَاف بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 54 بعد تبادل للكرة مع عبد الرحمن العبود لتنتهي بتسديدة أرضية من النجم الفرنسي في الشباك.

وأنهى الاتحاد الثلاثية بالدقيقة 75 عن طريق البقاوي الذي فشل في التعامل مع عرضية حسن كادش ليضع الكرة بالخطأ في مرماه.

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وسيلعب اتحاد جدة مباراته المقبلة ضد الرائد يوم الخميس المقبل 15 مايو، بينما يلتقي الفيحاء مع الأخدود يوم السبت 17 مايو.