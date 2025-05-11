عضو مجلس إدارة بتروجت يوضح حقيقة رغبة الأهلي والزمالك في ضم بعض لاعبي الفريق

الأحد، 11 مايو 2025 - 23:36

كتب : FilGoal

هادي رياض - بتروجت - حرس الحدود

شدد محمد أيمن عضو مجلس إدارة نادي بتروجت على عدم تلقي فريقه لأي عروض لضم أي من لاعبيه حتى الآن.

وقال أيمن عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لم يكن ضمن شروط انتقال أحمد رضا للأهلي تعاقدنا مع لاعبين من الفريق الأحمر ولكننا طلبنا ضم محمد عبد الله ومصطفى أبو الخير ولم يتم الاتفاق وتأجل الأمر لنهاية الموسم".

وواصل "عرض من الأهلي لهادي رياض ورشاد المتولي؟ الأمر لم يتعدى كونه اهتمامات ولكن لا يوجد أحاديث صريحة ونحن في بتروجت ننتظر العروض الرسمية مثلما حدث مع أحمد رضا".

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واستمر "ورشاد المتولي ينتهي تعاقده معنا بنهاية الموسم وهو قائد الفريق وله دور كبير وبالطبع من أوائل اهتماماتنا أن يستمر بالموسم المقبل".

وأتم "لم نتلق أي عروض من الزمالك أو الفرق الأخرى بشكل رسمي لضم أي من لاعبينا، وإذا تلقينا عرضا سندرسه بشكل فني أولا ونرى إمكانية الاستغناء عن اللاعب وبناء عليه سنتخذ القرار وأيضا سنحترم رغبة اللاعب".

ويحتل بتروجت حاليا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة.

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