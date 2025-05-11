في الجول يكشف – مستجدات استعداد الأهلي للسفر إلى أمريكا في كأس العالم للأندية

الأحد، 11 مايو 2025 - 23:25

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - قرعة كأس العالم للأندية

لا يزال الأهلي يعمل ويستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية الشهر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يعمل على إنهاء جميع تأشيرات أمريكا للبعثة الرسمية بما فيها الصفقات الجديدة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وأن فيفا سيتكفل بنفقات سفر وإقامة وتنقلات 55 فردا من البعثة، بينما سيتكفل الأهلي بباقي أفراد البعثة التي قد تصل إلى 75 فردا.

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الأهلي سيرسل أسماء البعثة الرسمية من أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين وباقي أفراد الطاقم الإعلامي يوم 1 يونيو.

وسيتم اختيار القائمة النهائية للبطولة يوم 10 يونيو وستكون مكونة من 35 لاعبا، بينما سيلعب الفريق كل مباراة بقائمة مكونة من 26 لاعبا.

ويستعد الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 3 يونيو المقبل لخوض معسكر قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم فرق إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويواجه الأهلي فريق إنتر ميامي في مباراة الافتتاح في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو.

الأهلي كأس العالم للأندية
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