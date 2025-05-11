الكلاسيكو أنهاها.. ماذا يحتاج برشلونة لحسم الدوري الإسباني بعد الفوز على مدريد

أنهى برشلونة عمليا آمال غريمه ريال مدريد في لقب الدوري الإسباني، وذلك عقب الفوز عليه 4-3 في كلاسيكو الجولة الـ 35.

برشلونة في الصدارة برصيد 82 نقطة، يليه ريال مدريد بـ 75 نقطة.

الفارق صار 7 نقاط بنهاية الكلاسيكو، ثالث ألقاب برشلونة هذا الموسم على حساب الغريم ريال مدريد، بعد الفوز في نهائي كأس الملك 3-2، والفوز في نهائي كأس السوبر 5-2.

لم يمكن من الممكن حسم الدوري رسميا في الكلاسيكو أيا كانت النتيجة، ولكن الآن صار حد مدريد الأقصى من النقاط هو 84 نقطة مع تبقي 9 نقاط متاحة.

وبينما يملك برشلونة أفضلية المواجهات المباشرة بالفوز ذهابا 4-0 وإيابا 4-3، يحتاج برشلونة إلى هذا الرقم تحديدا لحسم اللقب، أي أنه بحاجة إلى نقطتين.

النادي الكتالوني يكفيه تعادلين فقط لحسم اللقب في المباريات المقبلة، أو فوز واحد في المباراة المقبلة تحديدا أمام غريم آخر هو إسبانيول.

أما سيناريو تتويج ريال مدريد الوحيد بالدوري، فهو الفوز بالمباريات الـ 3 المقبلة، مع عدم حصول برشلونة على أكثر من نقطة في مبارياته المقبلة (تعادل وخسارتين).

وإليكم ترتيب مباريات الفريقين في الدوري:

برشلونة: إسبانيول (خارج) - فياريال (داخل) - أتلتيك بلباو (خارج)

ريال مدريد: مايوركا (داخل) - إشبيلية (خارج) - ريال سوسييداد (داخل)

ترتيب مباريات برشلونة:

14 مايو - إسبانيول (خارج)

18 مايو - فياريال (داخل)

25 مايو - أتلتيك بلباو (خارج)

ترتيب مباريات ريال مدريد:

14 مايو - مايوركا (داخل)

18 مايو - إشبيلية (خارج)

25 مايو - ريال سوسييداد (داخل)