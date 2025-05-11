خبر في الجول – الأهلي يفاضل بين شكري وتوفيق محمد لدعم الجبهة اليسرى

وضع الأهلي الثنائي توفيق محمد لاعب سيراميكا كليوباترا وتوفيق محمد لاعب بتروجت ضمن دائرة اللاعبين المرشحين للانضمام للفريق في الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي سيفاضل بين اللاعبين للتعاقد مع أحدهما في الموسم المقبل لتدعيم الجبهة اليسرى.

ويبحث الأهلي عن تدعيم الجبهة اليسرى في الفريق في الموسم المقبل، بعد نهاية تعاقد التونسي علي معلول وإنتهاء استعارة المغربي يحيى عطية الله.

وعاد محمد شكري البالغ من العمر 25 عاما للمشاركة من سيراميكا كليوباترا من جديد بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكان محمد شكري من ناشئي الأهلي قبل أن يخرج معارا إلى سموحة ثم إلى سيراميكا كليوباترا قبل أن ينتقل له بشكل نهائي.

كما ظهر توفيق محمد البالغ من العمر 25 عاما مع بتروجت في الدوري المصري هذا الموسم بمستوى جيد، ولعب 20 مباراة وصنع هدفا.

وفي حالة رحيل الثنائي عطية الله وعلي معلول سيتبقى ظهير أيسر واحد في قائمة الأهلي وهو كريم الدبيس.