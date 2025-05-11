مودرن يخطف نقطة قاتلة من زد.. والجيش يعود بانتصار من الجونة

خطف مودرن سبورت نقطة في الأنفاس الأخيرة من اللقاء ضد زد بنتيجة 2-2 في ختام مباريات الجولة السادسة.

سجل هدفا زد كل من مصطفى سعد ومصطفى زيكو، فيما سجل محمد مسعد وأرنولد إيبا هدفا مودرن سبورت.

وللمباراة الثالثة على التوالي يتعادل زد في استاد القاهرة، وظل في صدارة مجموعة تفادي الهبوط برصيد 30 نقطة.

فيما حصد مودرن نقطة ارتقى بها للمركز الثامن -قبل الأخير- برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف المسجلة عن الإسماعيلي.

وسيلتقي مودرن في الجولة المقبلة مع الإسماعيلي في الإسماعيلية.

وتقدم زد بثنائية في الشوط الأول، فأطلق مصطفى سعد تسديدة مباغتة في الدقيقة 15 سكنت الشباك.

ثم أرسل اللاعب ذاته عرضية أودعها مصطفى زيكو مضاعفا تقدم زد بالهدف الثاني في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني قلص محمد مسعد النتيجة بتسديدة رائعة في الدقيقة 55 لتصبح النتيجة 2-1.

وخطف أرنولد إيبا هدف التعادل بمتابعة لرأسية محمود رزق التي تصدى لها علي لطفي في الدقيقة 90+3.

الجونة × طلائع الجيش

وفي استاد خالد بشارة، انتصر طلائع الجيش لأول مرة تحت قيادة هيثم شعبان بنتيجة 1-0 على الجونة.

ولأول مرة ينتصر الجيش على الجونة من 2021 في جميع المسابقات.

وسجل جودوين شيكا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 54 بعدما استغل كرة طولية انفرد على إثرها وسدد في الشباك.

الفوز رفع رصيد طلائع الجيش لـ 26 نقطة في المركز الثالث.

فيما ظل الجونة ثانيا برصيد 27 نقطة متكبدا الخسارة الثانية تواليا على أرضه.

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