صراع الأبطال في الدوري الإنجليزي- تعثر تلو الآخر والإثارة مستمرة.. تعرف على المباريات المتبقية

الأحد، 11 مايو 2025 - 22:18

كتب : FilGoal

كأس دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي

يستمر صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا من الدوري الإنجليزي في اشتعاله، بعد تعادل أرسنال مع ليفربول 2-2 في ختام الجولة الـ 36.

ويتأهل أول 5 فرق من الدوري الإنجليزي، وفقا لحسابات أداء الفرق الإنجليزية في المسابقات الأوروبية التي تؤهلها للمركز الخامس.

ومن الممكن أن يلحق بهم السادس، بل سيتأكد وجود إنجليزي سادس إن نجح مانشستر يونايتد وتوتنام في التأهل لنهائي الدوري الأوروبي، ليتأهل الفائز منهما إلى البطولة الأكبر.

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أرسنال بحاجة لنقطتين فقط من المباريات المقبلة لضمان التأهل دون النظر لنتائج أخرى، بينما تأهل ليفربول الذي حسم اللقب بالفعل.

وسقط تشيلسي أمام نيوكاسل في قلب الصراع 2-0، وفاز أستون فيلا على بورنموث 1-0، بينما تعثر مانشستر سيتي بصورة مفاجئة أمام ساوثامبتون الهابط بالعادل السلبي.

أما نوتنجهام فتعادل بشكل أكثر مفاجأة مع ليستر سيتي الهابط 2-2.

وينافس مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد كريستال بالاس يوم السبت 17 مايو، والذي سيقام بين الجولتين 36 و37.

بينما يخوض تشيلسي نهائي دوري المؤتمر أمام ريال بيتيس، بعد 3 أيام من الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

الترتيب الحالي:

1- ليفربول: 83 نقطة (بطل الدوري)

2- أرسنال: 68 نقطة

3- نيوكاسل يونايتد: 66 نقطة

4- مانشستر سيتي: 65 نقطة

5- تشيلسي: 63 نقطة (+19)

6- أستون فيلا: 63 نقطة (+7) - المركز مؤهل للدوري الأوروبي

7- نوتنجهام فورست: 62 نقطة - المركز مؤهل لدوري المؤتمر

مباريات فرق الصراع

أرسنال: نيوكاسل (داخل) - ساوثامبتون (خارج)

نيوكاسل يونايتد: أرسنال (خارج) - إيفرتون (داخل)

مانشستر سيتي: بورنموث (داخل) - فولام (خارج)

تشيلسي: مانشستر يونايتد (داخل) - نوتنجهام (خارج)

نوتنجهام: وست هام (خارج) - تشيلسي (داخل)

أستون فيلا: توتنام (داخل) - مانشستر يونايتد (خارج)

دوري أبطال أوروبا الدوري الإنجليزي
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