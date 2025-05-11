إنتر يواصل الضغط على نابولي ويفوز على تورينو بالبدلاء

الأحد، 11 مايو 2025 - 21:57

كتب : FilGoal

إنتر

حقق إنتر الفوز على تورينو في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 36 من الدوري الإيطالي.

بالفوز ارتفع رصيد إنتر للنقطة 77 ليتصدر الدوري بشكل مؤقت بفارق الأهداف عن نابولي صاحب المركز الثاني والذي سيلعب بعد قليل ضد جنوى.

بينما توقف تورينو عند النقطة 44 في المركز الـ 11.

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المباراة شهدت إراحة أكثر من لاعب من صفوف إنتر أبرزهم خط الهجوم بالكامل والحارس يان سومير.

تقدم إنتر عن طريق نيكولا زاليفسكي بالهدف الأول في الدقيقة 14 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وأًضاف كريستيان أسلاني الهدف الثاني في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.

وسيلعب إنتر مباراته المقبلة ضد لاتسيو يوم الأحد المقبل 18 مايو، بينما يلتقي تورينو مع ليتشي بنفس اليوم.

إنتر تورينو الدوري الإيطالي
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