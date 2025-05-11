الزمالك يعلن تعرض حسين لبيب لوعكة صحية مفاجئة

أعلن نادي الزمالك تعرض رئيسه حسين لبيب لوعكة صحية مفاجئة.

وأوضح الزمالك أن حسين لبيب تعرض لوعكة صحية خلال الساعات الماضية استدعت خضوعه لفحوصات طبية.

وأوصى الأطباء بمنح رئيس نادي الزمالك فترة من الراحة التامة حرصا على استقرار حالته الصحية وتعافيه في أقرب وقت ممكن.

وتوجه مجلس إدارة الزمالك بالكامل اليوم إلى منزل حسين لبيب لزيارته والاطمئنان على صحته.

وأعرب مجلس إدارة الزمالك عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل له.