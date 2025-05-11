الزمالك يعلن تعرض حسين لبيب لوعكة صحية مفاجئة
الأحد، 11 مايو 2025 - 21:51
كتب : FilGoal
أعلن نادي الزمالك تعرض رئيسه حسين لبيب لوعكة صحية مفاجئة.
وأوضح الزمالك أن حسين لبيب تعرض لوعكة صحية خلال الساعات الماضية استدعت خضوعه لفحوصات طبية.
وأوصى الأطباء بمنح رئيس نادي الزمالك فترة من الراحة التامة حرصا على استقرار حالته الصحية وتعافيه في أقرب وقت ممكن.
وتوجه مجلس إدارة الزمالك بالكامل اليوم إلى منزل حسين لبيب لزيارته والاطمئنان على صحته.
وأعرب مجلس إدارة الزمالك عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل له.
نرشح لكم
خبر في الجول - جاهزية محمد صبحي لمواجهة بيراميدز حسام المندوه: لبيب بحاجة للراحة بنصيحة الأطباء.. والضغط النفسي كبير على المجلس عضو مجلس إدارة بتروجت يوضح حقيقة رغبة الأهلي والزمالك في ضم بعض لاعبي الفريق خبر في الجول – الأهلي يفاضل بين شكري وتوفيق محمد لدعم الجبهة اليسرى مودرن يخطف نقطة قاتلة من زد.. والجيش يعود بانتصار من الجونة مران الزمالك - صبحي يشارك في جزء من التدريبات قبل لقاء بيراميدز.. وظهور عواد دوري المحترفين - كهرباء الإسماعيلية يؤجل تأهل دجلة للممتاز.. واشتعال صراع الهبوط انتهت الدوري - الجونة (0)-(1) الجيش.. وزد (2)-(2) مودرن