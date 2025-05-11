الترجي يتوج بالدوري التونسي للمرة 34 في تاريخه

الأحد، 11 مايو 2025 - 21:26

كتب : FilGoal

الترجي التونسي

توج نادي الترجي بلقب الدوري التونسي للمرة الـ 34 في تاريخه.

وفاز الترجي على أولمبيك بيجاية بخمسة أهداف دون مقابل في مباراة بالجولة 29 وقبل الأخيرة من الدوري.

سجل خماسية الترجي كل من يان ساس الذي أحرز هدفين ويوسف بلايلي وحسام تكا وإلياس موكوانا.

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ووصل الترجي للنقطة 65 في صدارة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن الاتحاد المنستيري صاحب المركز الثاني قبل جولة واحدة على نهاية الدوري.

ووسع الترجي الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى 20 لقبا.

ويأتي الإفريقي التونسي كثاني أكثر الفرق تتويجا بالدوري التونسي برصيد 13 لقبا.

وعاد الترجي للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي

وتوج الترجي بالدوري التونسي 8 مرات في السنوات العشرة الأخيرة.

الترجي الدوري التونسي
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