بيدري: لم أتوقع قوة الكلاسيكو.. وفرحنا بالحصول على راحة

لم يتوقع بيدري جونزاليز لاعب برشلونة أن تكون مباراة فريقه ضد ريال مدريد بهذه القوة رغم الفوز بها.

واقترب برشلونة خطوة أخرى من حسم لقب الدوري الإسباني لصالحه، وذلك بعدما فاز على غريمه التقليدي ريال مدريد 4-3 في الكلاسيكو.

وقال بيدري عقب المباراة للصحفيين: "كنت أتخيل أن الكلاسيكو سيكون أكثر راحة وبه أهداف أقل، بدأنا المباراة بطريقة سيئة لكن استطعنا العودة كما هو الحال طوال الموسم، ومباراة اليوم لم تكن هي الاستثناء".

وأضاف "لعبنا الكثير من المباريات التي غيرنا فيها النتيجة، نحن نؤمن بأنفسنا وأصبحنا أفضل من الناحية الذهنية وهذا ما حدث في الكلاسيكو".

وأكمل "ما حدث في ميلان كان ضربة قوية لنا، منذ الخسارة ونحن نعلم أننا يجب أن نفوز في الكلاسيكو والآن سننتظر المباراة المقبلة لحسم اللقب، فيجب أن نحاول تحقيق الفوز على إسبانيول".

وأشار "فليك قال لنا إن يوم غدا سيكون راحة وهنا جن جنون كل اللاعبين من السعادة، لكنه حذرنا أيضا أن هناك مباراة متبقية من أجل حسم اللقب، فنحن سعداء جدا مع فليك".

وأتم تصريحاته "كانت لنا ركلة جزاء واضحة جدا حرمنا منها الحكم، وكان لنا بعض الفرص الخطيرة أيضا، أعتقد أننا يجب أن نكون أكثر هدوءا عندما نحتفظ بالكرة".

وفاز برشلونة على ريال مدريد في الجولة 35 من الدوري الإسباني، ليرفع رصيده إلى النقطة 82 في الصدارة قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 75 في المركز الثاني.