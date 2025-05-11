فليك: كنت أعرف ماذا سيحدث في الكلاسيكو بعد الخسارة من إنتر

عبر هانز فليك المدير الفني لبرشلونة عن سعادته بفوز فريقه على ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وقال فليك عقب المباراة للصحفيين: "ليفاندوفسكي لا يزال يتعافى من الإصابة ومن الجيد وجود فيران توريس بهذا المستوى وهو أمر نقدره".

وأضاف "لا نشعر أننا أبطال الدوري بعد وهناك مباراة متبقية لحسم اللقب".

وأكمل "بعد مباراة إنتر رأيت عقلية جيدة من اللاعبين، كنت أعلم أن ما حدث اليوم من الممكن أن يحدث".

وأتم تصريحاته "الجماهير رائعة حقا والأجواء هنا مميزة وأنا أقدر ذلك".

واقترب برشلونة خطوة أخرى من حسم لقب الدوري الإسباني لصالحه، وذلك بعدما فاز على غريمه التقليدي ريال مدريد 4-3 في الكلاسيكو.

وفاز برشلونة على ريال مدريد في الجولة 35 من الدوري الإسباني، ليرفع رصيده إلى النقطة 82 في الصدارة قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 75 في المركز الثاني.