فليك: كنت أعرف ماذا سيحدث في الكلاسيكو بعد الخسارة من إنتر

الأحد، 11 مايو 2025 - 20:24

كتب : FilGoal

هانز فليك مدرب برشلونة

عبر هانز فليك المدير الفني لبرشلونة عن سعادته بفوز فريقه على ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وقال فليك عقب المباراة للصحفيين: "ليفاندوفسكي لا يزال يتعافى من الإصابة ومن الجيد وجود فيران توريس بهذا المستوى وهو أمر نقدره".

وأضاف "لا نشعر أننا أبطال الدوري بعد وهناك مباراة متبقية لحسم اللقب".

أخبار متعلقة:
أنشيلوتي: كان بإمكاننا التعادل مرتين.. ولهذا السبب لم يشارك رودريجو يامال: سنحاول التتويج بدوري الأبطال كل موسم.. ونريد العودة لكامب نو

وأكمل "بعد مباراة إنتر رأيت عقلية جيدة من اللاعبين، كنت أعلم أن ما حدث اليوم من الممكن أن يحدث".

وأتم تصريحاته "الجماهير رائعة حقا والأجواء هنا مميزة وأنا أقدر ذلك".

واقترب برشلونة خطوة أخرى من حسم لقب الدوري الإسباني لصالحه، وذلك بعدما فاز على غريمه التقليدي ريال مدريد 4-3 في الكلاسيكو.

وفاز برشلونة على ريال مدريد في الجولة 35 من الدوري الإسباني، ليرفع رصيده إلى النقطة 82 في الصدارة قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 75 في المركز الثاني.

برشلونة ريال مدريد الدوري الإسباني الكلاسيكو هانز فليك
نرشح لكم
الكلاسيكو أنهاها.. ماذا يحتاج برشلونة لحسم الدوري الإسباني بعد الفوز على مدريد بيدري: لم أتوقع قوة الكلاسيكو.. وفرحنا بالحصول على راحة أنشيلوتي: كان بإمكاننا التعادل مرتين.. ولهذا السبب لم يشارك رودريجو يامال: سنحاول التتويج بدوري الأبطال كل موسم.. ونريد العودة لكامب نو فليك بالعلامة الكاملة في الكلاسيكو.. برشلونة يهزم ريال مدريد برباعية ويقترب من لقب الدوري ظاهرة غير مسبوقة.. يامال يحطم يحطم رقما ويعادل آخر بهدفه في الكلاسيكو ثنائية تكسر أرقاما عديدة.. مبابي يسجل هدفين أمام برشلونة في 14 دقيقة مباشر الكلاسيكو – برشلونة (4)-(3) ريال مدريد.. فوز البارسا
أخر الأخبار
يواصل التقدم نحو اللقب.. ثنائية بنزيمة تقود اتحاد جدة للفوز على الفيحاء 17 دقيقة | سعودي في الجول
عضو مجلس إدارة بتروجت يوضح حقيقة رغبة الأهلي والزمالك في ضم بعض لاعبي الفريق 28 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف – مستجدات استعداد الأهلي للسفر إلى أمريكا في كأس العالم للأندية 39 دقيقة | كأس العالم للأندية
سلوت: صافرات الاستهجان ضد أرنولد؟ من حق كل شخص التعبير عن رأيه 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الكلاسيكو أنهاها.. ماذا يحتاج برشلونة لحسم الدوري الإسباني بعد الفوز على مدريد ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – الأهلي يفاضل بين شكري وتوفيق محمد لدعم الجبهة اليسرى ساعة | الدوري المصري
أموريم: مشكلتنا الحالية أعمق من التفكير في نهائي الدوري الأوروبي.. وأشعر بالإحراج ساعة | الدوري الإنجليزي
مودرن يخطف نقطة قاتلة من زد.. والجيش يعود بانتصار من الجونة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك