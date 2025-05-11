دوري المحترفين - كهرباء الإسماعيلية يؤجل تأهل دجلة للممتاز.. واشتعال صراع الهبوط

الأحد، 11 مايو 2025 - 20:15

كتب : رضا السنباطي

كهرباء الإسماعيلية

تأجل تأهل وادي دجلة إلى الدوري المصري الموسم المقبل بعد تعادل كهرباء الإسماعيلية مع بترول أسيوط في الجولة 35 من دوري المحترفين.

ويتصدر دجلة الترتيب برصيد 74 نقطة، فيما ارتفع رصيد الكهرباء لـ 65 نقطة قبل 3 جولات على النهاية.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني برصيد 73 نقطة ثم يأتي أبو قير للأسمدة رابعا.

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ويحتاج دجلة والمقاولون العرب للفوز في أي مباراة من الـ 3 المتبقية من أجل التأهل الرسمي للدوري الممتاز.

فيما يتصارع أبو قير والكهرباء على بطاقة المركز الثالث المؤهل للدوري الممتاز.

وفي بقية اللقاءات انتصر لافيينا خارج أرضه بنتيجة 0-2 على منتخب السويس.

وتعادل المنصورة مع راية سلبيا، فيما فاز ديروط على طنطا بهدف دون رد.

ورفع لافيينا رصيده لـ 34 نقطة في المركز الـ 17، ويليه ديروط برصيد 33 نقطة في المركز الـ 18 -أولى مراكز الهبوط- ويأتي منتخب السويس في المركز الـ 19 برصيد 29 نقطة.

وفي مباراة مثيرة فاز بروكسي بنتيجة 4-3 على الداخلية.

كهرباء الإسماعيلية دوري المحترفين
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