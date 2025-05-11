أنشيلوتي: كان بإمكاننا التعادل مرتين.. ولهذا السبب لم يشارك رودريجو

الأحد، 11 مايو 2025 - 20:14

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سبب عدم الدفع برودريجو طوال مباراة برشلونة.

وفاز برشلونة على ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة أقيمت على ملعب مونتجويك بالجولة 35 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "في مباراة ضمن ذلك المستوى يجب أن تدافع جيدا ولكن في أول 30 دقيقة ارتكبنا أخطاء كلفتنا المباراة".

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وواصل "لقد استبدلت فينيسيوس لأنه عانى من التواء في الكاحل".

وأكمل "لقد هاجمنا خلف خطوطهم بشكل جيد وسجلنا ثلاثة أهداف وهدفين احتسبا تسلل، ويجب ألا ننسى أننا نفتقد خدمات 5 لاعبين في الدفاع".

وعن عدم مشاركة رودريجو قال: "لقد تعافى من الإصابة ولكنه لم يشعر أنه في حالة جيدة ولكن لا يوجد مشكلة معه، فقط لم يكن في حالته بنسبة 100% وإذا دفعت به لمدة 7 دقائق وهو غير جاهز سيتعرض للإصابة".

وتابع "الكلاسيكو الأخير؟ إنه الأخير في هذا الموسم نعم والآن يجب أن نحاول الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة".

وأضاف "كان علينا أن ندافع بشكل أفضل، كان دفاعنا سيئا وليس بسبب تراجعنا".

وأردف "الأشهر الأخيرة تعغطي على سنواتي الرائعة مع ريال مدريد؟ كل شخص بإمكانه أن يعطي تقييمه الشخصي".

وأتم "كان بإمكاننا أن نتعادل مرتين، لقد رأيت مباراة بين فريقين من الكبار وليس لدي شيء لأنتقده من جانب الالتزام، لقد نافسنا حتى الدقيقة الأخيرة".

ووسع برشلونة الفارق إلى 9 نقاط مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني ليكون بحاجة إلى نقطة واحدة للتتويج باللقب.

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