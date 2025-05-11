انتهت الدوري - الجونة (0)-(1) الجيش.. وزد (2)-(2) مودرن

الأحد، 11 مايو 2025 - 20:00

كتب : FilGoal

احتفال فريق الجونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجونة ضد طلائع الجيش، وزد ضد مودرن سبورت لحساب الجولة 6 من المرحلة النهائية للدوري المصري.

الجونة ضد طلائع الجيش

نهاية اللقاء بفوز طلائع الجيش 1-0

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ق 54: جودوين شيكا ينفرد ويراوغ ويسجل الأول في الشباك لطلائع الجيش

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا

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زد ضد مودرن سبورت

نهاية اللقاء بالتعادل 2-2

ق 90+3 جووول أرنولد إيبا يتابع رأسية محمود رزق في الشباك ويدرك التعادل

ق55. جوووول أول لمودرن سبورت عن طريق محمد مسعد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: جووول رأسية زيكو تضيف ثاني الأهداف لزد

ق 15: تصويبة مباغتة من مصطفى ميسي تسكن الشباك وأول أهداف زد

ق 1: إصابة علي لطفي وتدخل الجهاز الطبي لعلاجه

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا

الدوري المصري زد مودرن سبورت
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