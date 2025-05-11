انتهت الدوري - الجونة (0)-(1) الجيش.. وزد (2)-(2) مودرن
الأحد، 11 مايو 2025 - 20:00
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجونة ضد طلائع الجيش، وزد ضد مودرن سبورت لحساب الجولة 6 من المرحلة النهائية للدوري المصري.
الجونة ضد طلائع الجيش
نهاية اللقاء بفوز طلائع الجيش 1-0
ق 54: جودوين شيكا ينفرد ويراوغ ويسجل الأول في الشباك لطلائع الجيش
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
بداية اللقاء
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زد ضد مودرن سبورت
نهاية اللقاء بالتعادل 2-2
ق 90+3 جووول أرنولد إيبا يتابع رأسية محمود رزق في الشباك ويدرك التعادل
ق55. جوووول أول لمودرن سبورت عن طريق محمد مسعد
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 41: جووول رأسية زيكو تضيف ثاني الأهداف لزد
ق 15: تصويبة مباغتة من مصطفى ميسي تسكن الشباك وأول أهداف زد
ق 1: إصابة علي لطفي وتدخل الجهاز الطبي لعلاجه
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا