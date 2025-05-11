يامال: سنحاول التتويج بدوري الأبطال كل موسم.. ونريد العودة لكامب نو

الأحد، 11 مايو 2025 - 19:35

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - لامين يامال

شدد لامين يامال لاعب برشلونة على أن الفريق سيواصل محاولة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

لامين يامال

النادي : برشلونة

برشلونة

وفاز برشلونة على ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة أقيمت على ملعب مونتجويك بالجولة 35 من الدوري الإسباني.

وقال يامال عبر بي إن سبورتس عقب المباراة: "كانت المباراة مهمة وحققنا فيها نتيجة جيدة كنا بحاجة لها من أجل الجماهير وبعد ما حدث في دوري أبطال أوروبا".

أخبار متعلقة:
فليك بالعلامة الكاملة في الكلاسيكو.. برشلونة يهزم ريال مدريد برباعية ويقترب من لقب الدوري ثنائية تكسر أرقاما عديدة.. مبابي يسجل هدفين أمام برشلونة في 14 دقيقة تشكيل برشلونة - أولمو ومارتين أساسيان أمام ريال مدريد.. وبالدي وليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء للمرة السادسة على التوالي.. تتويج سيدات برشلونة بلقب الدوري الإسباني

وتابع "علينا الآن الاستمتاع بالأجواء وبالفوز".

وأضاف "بكل تأكيد نريد العودة للكامب نو لأن الجماهير كانت دائما تدعمنا".

وأتم "سنحاول التتويج بدوري أبطال أوروبا كل عام حتى نتمكن من تحقيق اللقب".

وسجل يامال هدف برشلونة الثاني في المباراة.

ووسع برشلونة الفارق إلى 9 نقاط مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني ليكون بحاجة إلى نقطة واحدة للتتويج باللقب.

لامين يامال برشلونة دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
الكلاسيكو أنهاها.. ماذا يحتاج برشلونة لحسم الدوري الإسباني بعد الفوز على مدريد بيدري: لم أتوقع قوة الكلاسيكو.. وفرحنا بالحصول على راحة فليك: كنت أعرف ماذا سيحدث في الكلاسيكو بعد الخسارة من إنتر أنشيلوتي: كان بإمكاننا التعادل مرتين.. ولهذا السبب لم يشارك رودريجو فليك بالعلامة الكاملة في الكلاسيكو.. برشلونة يهزم ريال مدريد برباعية ويقترب من لقب الدوري ظاهرة غير مسبوقة.. يامال يحطم يحطم رقما ويعادل آخر بهدفه في الكلاسيكو ثنائية تكسر أرقاما عديدة.. مبابي يسجل هدفين أمام برشلونة في 14 دقيقة مباشر الكلاسيكو – برشلونة (4)-(3) ريال مدريد.. فوز البارسا
أخر الأخبار
خطوة نحو الأبطال - دورتموند ينعش آماله أمام ليفركوزن.. وتشابي ألونسو يتسلق لأجل الجماهير 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
عاد إلى إفريقيا.. الوداد يحسم مشاركته في الكونفدرالية بفوز في الجولة الأخيرة ساعة | الكرة الإفريقية
إنتر يترقب.. موقف صراع الدوري الإيطالي بعد تعادل نابولي ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - جاهزية محمد صبحي لمواجهة بيراميدز 2 ساعة | الدوري المصري
حسام المندوه: لبيب بحاجة للراحة بنصيحة الأطباء.. والضغط النفسي كبير على المجلس 2 ساعة | الدوري المصري
نابولي يتعادل مع جنوى ويشعل صراع اللقب قبل جولتين على النهاية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
يواصل التقدم نحو اللقب.. ثنائية بنزيمة تقود اتحاد جدة للفوز على الفيحاء 2 ساعة | سعودي في الجول
عضو مجلس إدارة بتروجت يوضح حقيقة رغبة الأهلي والزمالك في ضم بعض لاعبي الفريق 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك