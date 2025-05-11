يامال: سنحاول التتويج بدوري الأبطال كل موسم.. ونريد العودة لكامب نو

شدد لامين يامال لاعب برشلونة على أن الفريق سيواصل محاولة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

لامين يامال النادي : برشلونة برشلونة

وفاز برشلونة على ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة أقيمت على ملعب مونتجويك بالجولة 35 من الدوري الإسباني.

وقال يامال عبر بي إن سبورتس عقب المباراة: "كانت المباراة مهمة وحققنا فيها نتيجة جيدة كنا بحاجة لها من أجل الجماهير وبعد ما حدث في دوري أبطال أوروبا".

وتابع "علينا الآن الاستمتاع بالأجواء وبالفوز".

وأضاف "بكل تأكيد نريد العودة للكامب نو لأن الجماهير كانت دائما تدعمنا".

وأتم "سنحاول التتويج بدوري أبطال أوروبا كل عام حتى نتمكن من تحقيق اللقب".

وسجل يامال هدف برشلونة الثاني في المباراة.

ووسع برشلونة الفارق إلى 9 نقاط مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني ليكون بحاجة إلى نقطة واحدة للتتويج باللقب.