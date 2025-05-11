فليك بالعلامة الكاملة في الكلاسيكو.. برشلونة يهزم ريال مدريد برباعية ويقترب من لقب الدوري

اقترب برشلونة خطوة أخرى من حسم لقب الدوري الإسباني لصالحه، وذلك بعدما فاز على غريمه التقليدي ريال مدريد 4-3 في الكلاسيكو.

وفاز برشلونة على ريال مدريد في الجولة 35 من الدوري الإسباني، ليرفع رصيده إلى النقطة 82 في الصدارة قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 75 في المركز الثاني.

وواصل هانز فليك مدرب برشلونة تفوقه على ريال مدريد في مباريات الكلاسيكو هذا الموسم، بعدما فاز عليه 4 من أصل 4 مباريات.

وفي الموسم الحالي فاز برشلونة على ريال مدريد 4 مرات بواقع مرتين في الدوري، ومرة في نهائي كأس السوبر الإسباني ومرة في نهائي كأس ملك إسباني.

ليعادل هانز فليك رقم جوسيب جوارديولا الذي فاز في أول 4 مباريات له ضد ريال مدريد في مختلف البطولات كمدرب لبرشلونة.

أهداف برشلونة في المباراة جاءت عن طريق إريك جارسيا ولامين يامال، وهدفين من رافينيا.

بينما سجل ثلاثية ريال مدريد المهاجم كيليان مبابي.

وصف المباراة

بدأت المباراة بطريقة مشتعلة وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء في الدقيقة 3 بعد عرقلة مبابي من قبل تشيزني حارس برشلونة، مستغلا تمريرة خاطئة من باو كوبارسي.

وتقدم مبابي ليسدد ركلة الجزاء وسجل منها هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 6 بعدما وضع الكرة على يمين تشيزني.

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وكاد برشلونة أن يتعادل في الدقيقة 8 بعد انطلاقة من إريك جارسيا من ناحية اليمين الذي سدد كرة قوية أبعدها كورتوا إلى ركنية.

لكن ريال مدريد رد بقوة وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 14 عن طريق مبابي أيضا الذي انفرد بالمرمى إثر تمريرة فينيسيوس التي ضربت مصيدة تسلل برشلونة.

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وسيطر برشلونة على اللعب في محاولة للتسجيل وسدد لامين يامال كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت جوار القائم.

ومرة أخرى كاد برشلونة أن يسجل بتسديدة صاروخية بعيدة المدى بقدم جيرارد مارتين لكن كورتوا تألق وأبعدها.

وأخيرا أسفر ضغط برشلونة عن الهدف الأول في الدقيقة 19 بضربة رأسية من المدافع إريك جارسيا بعد ركلة ركنية.

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ثم جاء الهدف الثاني والتعادل لبرشلونة في الدقيقة 33 بتسديدة رائعة من لامين يامال ذهبت على يمين كورتوا بعد عدة تمريرات قصيرة بين لاعبي برشلونة.

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وواصل برشلونة تفوقه وضغطه على ريال مدريد وسجل سريعا الهدف الثالث في الدقيقة 34 بعد انفراد من رافينيا ليضع الكرة في شباك كورتوا.

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وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء في الدقيقة 43 بعد سقوط مبابي إثر عرقلة من فرينكي دي يونج، لكن الحكم ألغى ركلة الجزاء بسبب وجود تسلل على المهاجم الفرنسي من البداية.

ليعود برشلونة ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 45 بعد خطأ فادح من دفاع ريال مدريد وقطع الكرة من فاسكيز من رافينيا الذي مررها إلى فيران توريس ليعدها له ويضعها في شباك كورتوا.

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وفي الوقت بدل الضائع سجل مبابي هدفا جديدا لريال مدريد من انفراد بالمرمى، لكن الحكم لم يحتسبه بسبب التسلل مرة أخرى.

لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

مع بداية الشوط الثاني دفع كارلو أنشيلوتي بتبديل مزدوج بنزول لوكا مودريتش وبراهيم دياز بدلا من داني سيبايوس وأردا جولر.

وسجل برشلونة الهدف الخامس في الدقيقة 52 عن طريق لامين يامال لكن الحكم لم يحتسبه بسبب تسلل على رافينيا.

وأجرى هانز فليك تبديل مزدوج في صفوف برشلونة بنزول كريستينسن وأليخاندرو بالدي بدلا من باو كوبارسي وجيرارد مارتين.

ونجح مبابي بعد عدة محاولات في إحراز الهدف الثالث له ولريال مدريد في الدقيقة 70 ليكمل "الهاتريك".

وجاء الهدف من انفراد لـ فينيسيوس ليمرر له الكرة أمام الشباك ويضعها في المرمى.

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وواصل لامين يامال تهديد مرمى كورتوا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس البلجيكي.

ومرة أخرى كاد رافينيا أن يسجل الهدف الخامس بعد عرضية رائعة من لامين يامال لكنه سدد ال كرة بغرابة أعلى العارضة.

وطالب لاعبو برشلونة بضربة جزاء بعد لمس الكرة يد تشواميني لكن الحكم بعد مراجعة الفيديو لم يحتسب شيء.

وشارك اللاعب الشاب فيكتور مونوز بدلا من فينيسيوس جونيور في تبديل جديد لريال مدريد.

وأهدر مونوز فرصة التعادل لريال مدريد في الدقيقة 89 بعدما أصبح في مواجهة المرمى لكنه سدد الكرة أعلى العارضة بغرابة.

ومرة أخرى سجل ريال مدريد هدفا من ركلة ركنية لكن الحكم لم يحتسبه بسبب تسلل مبابي الذي تداخل في الكرة قبل دخول المرمى.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع سجل البديل فيرمين لوبيز هدف برشلونة الخامس بطريقة رائعة بعد توغل في منطقة الجزاء وتسديدة صاروخية على يسار كورتوا.

لكن الحكم عاد للفيديو وألغى الهدف بسبب لمسة يد على فيرمين لوبيز لتعود النتيجة 4-3 لبرشلونة.

قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز برشلونة.