سابع انتصارات الجمل.. إنبي ينتصر على سموحة بهدف حتحوت

الأحد، 11 مايو 2025 - 19:16

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حقق إنبي فوز ثانيا على التوالي خارج الأرض بنتيجة 1-0 وتلك المرة على حساب سموحة في لقاء أقيم على استاد برج العرب.

سجل هدف اللقاء الوحيد: محمد حتحوت.

وكان إنبي قد فاز في اللقاء الماضي على الإسماعيلي بنفس النتيجة.

أخبار متعلقة:
الجمل يزيد من متاعب الدراويش.. الإسماعيلي يخسر من إنبي واشتعال المنافسة على الهبوط الجونة يواصل سلسلته الإيجابية وينتصر على إنبي بهدف شوشة منافس الأهلي - رئيسة بالميراس ترد على أنباء انتقال أبيل فيريرا لتدريب البرازيل "مؤامرة مكتملة الأركان".. غزل المحلة يصدر بيانا بعد الخسارة من إنبي

ومنذ أن تولى حمزة الجمل قيادة إنبي فاز الفريق في 7 مباريات وخسر 3 في جميع المسابقات.

وارتقى إنبي للمركز الرابع برصيد 24 نقطة بعدما حقق الفوز في 4 مباريات من آخر 5.

فيما تراجع سموحة للمركز السادس برصيد 23 نقطة.

وصف المباراة

توقف اللقاء في الدقيقة 12 بسبب إصابة محمود صابر.

وسجل محمد حتحوت هدف اللقاء الوحيد بتسديدة على يسار الحارس من داخل منطقة الجزاء متقدما لإنبي في الدقيقة 17.

وخرج صابر متأثرا بالإصابة في الدقيقة 24 وعوضه محمد كونيه.

شوط أول انتهى بتقدم إنبي.

في الشوط الثاني شارك محمد سالم وشريف رضا في سموحة في محاولات لخطف التعادل.

في الدقيقة 59 مرت تسديدة عمرو السيسي أعلى العارضة.

وتألق رضا السيد في التصدي لفرصة محققة من بركات حجاج من داخل منطقة الست ياردات لينتهي اللقاء بفوز إنبي.

إنبي سموحة الدوري المصري
نرشح لكم
دوري المحترفين - كهرباء الإسماعيلية يؤجل تأهل دجلة للممتاز.. واشتعال صراع الهبوط مباشر الدوري - الجونة (0)-(0) الجيش.. وزد (2)-(0) مودرن.. جووول الثااني مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة خضوع زيزو لجلسة تحقيق جديدة انتهت الدوري المصري - سموحة (0)-(1) إنبي.. فوز خارج القواعد إيقاف ماييلي ضمن أبرز عقوبات الجولة 5 للمرحلة النهائية من الدوري المصري خبر في الجول - اتحاد الكرة يرغب في تمديد تعاقد رويز لتطوير الحكام مصدر من سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول حقيقة العروض المقدمة لـ شكري.. وبند الأهلي مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موقف طاقم تحكيم نهائي كأس مصر
أخر الأخبار
فليك: كنت أعرف ماذا سيحدث في الكلاسيكو بعد الخسارة من إنتر 26 دقيقة | الدوري الإسباني
دوري المحترفين - كهرباء الإسماعيلية يؤجل تأهل دجلة للممتاز.. واشتعال صراع الهبوط 35 دقيقة | الدوري المصري
أنشيلوتي: كان بإمكاننا التعادل مرتين.. ولهذا السبب لم يشارك رودريجو 35 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري - الجونة (0)-(0) الجيش.. وزد (2)-(0) مودرن.. جووول الثااني 50 دقيقة | الدوري المصري
يامال: سنحاول التتويج بدوري الأبطال كل موسم.. ونريد العودة لكامب نو ساعة | الدوري الإسباني
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة خضوع زيزو لجلسة تحقيق جديدة ساعة | الدوري المصري
فليك بالعلامة الكاملة في الكلاسيكو.. برشلونة يهزم ريال مدريد برباعية ويقترب من لقب الدوري ساعة | الدوري الإسباني
سابع انتصارات الجمل.. إنبي ينتصر على سموحة بهدف حتحوت ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك