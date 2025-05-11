سابع انتصارات الجمل.. إنبي ينتصر على سموحة بهدف حتحوت

حقق إنبي فوز ثانيا على التوالي خارج الأرض بنتيجة 1-0 وتلك المرة على حساب سموحة في لقاء أقيم على استاد برج العرب.

سجل هدف اللقاء الوحيد: محمد حتحوت.

وكان إنبي قد فاز في اللقاء الماضي على الإسماعيلي بنفس النتيجة.

ومنذ أن تولى حمزة الجمل قيادة إنبي فاز الفريق في 7 مباريات وخسر 3 في جميع المسابقات.

وارتقى إنبي للمركز الرابع برصيد 24 نقطة بعدما حقق الفوز في 4 مباريات من آخر 5.

فيما تراجع سموحة للمركز السادس برصيد 23 نقطة.

وصف المباراة

توقف اللقاء في الدقيقة 12 بسبب إصابة محمود صابر.

وسجل محمد حتحوت هدف اللقاء الوحيد بتسديدة على يسار الحارس من داخل منطقة الجزاء متقدما لإنبي في الدقيقة 17.

جوووول.. محمد حتحوت يتقدم لإنبي بهدف ولا أروع في شباك سموحة pic.twitter.com/yhvTgUQcrS — ON Sport (@ONTimeSports) May 11, 2025

وخرج صابر متأثرا بالإصابة في الدقيقة 24 وعوضه محمد كونيه.

شوط أول انتهى بتقدم إنبي.

في الشوط الثاني شارك محمد سالم وشريف رضا في سموحة في محاولات لخطف التعادل.

في الدقيقة 59 مرت تسديدة عمرو السيسي أعلى العارضة.

وتألق رضا السيد في التصدي لفرصة محققة من بركات حجاج من داخل منطقة الست ياردات لينتهي اللقاء بفوز إنبي.