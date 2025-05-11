ظاهرة غير مسبوقة.. يامال يحطم يحطم رقما ويعادل آخر بهدفه في الكلاسيكو

الأحد، 11 مايو 2025 - 18:24

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة ضد ريال مدريد

بالهدف الثاني في كلاسيكو اليوم، وصل لامين يامال نجم برشلونة إلى 5 مساهمات في الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

لامين يامال

النادي : برشلونة

برشلونة

وسجل يامال 3 أهداف وصنع 2 أمام ريال مدريد حتى الآن.

وأصبح يامال أول لاعب في التاريخ يسجل 3 أهداف في الكلاسيكو قبل أن يكمل عامه الـ 18.

كذلك صار يامال أول لاعب يسجل 12 هدفا في الدوريات الخمس الكبرى قبل أن يكمل عامه الـ 18 منذ الإيطالي روبرتو مانشيني الذي سجل 12 هدفا أيضا.

وصار لامين يامال أكثر لاعب سجل أهداف في الدوري الإسباني قبل أن يكمل عامه الـ 18، متخطيا أنسو فاتي وبابلو بومبو (11) لكل منهما.

برشلونة سجل 3 أهداف أو أكثر في 32 مباراة رسمية هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر في الدوريات الكبرى.

وتقدم برشلونة في الشوط الأول 4-2 بعد تقدم مدريد بهدفين دون رد سجلهما كيليان مبابي.

رباعية برشلونة سجلها إريك جارسيا ولامين يامال ورافينيا "هدفين".

لامين يامال برشلونة الكلاسيكو ريال مدريد
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