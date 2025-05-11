ثنائية تكسر أرقاما عديدة.. مبابي يسجل هدفين أمام برشلونة في 14 دقيقة

ارتقى كيليان مبابي نجم ريال مدريد لصدارة هدافي الدوري الإسباني بفضل ثنائية مبكرة سجلها ضد برشلونة.

وتقدم ريال مدريد بثنائية مبكرة في الدقيقة 14 سجلها الفرنسي في كلاسيكو الدوري الإسباني لحساب الجولة 35.

ورفع مبابي رصيده لـ 26 هدفا متفوقا على روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة بفارق هدف وحيد.

ووصل مبابي للهدف رقم 38 مع ريال مدريد في جميع المسابقات في أول مواسمه، ليصبح صاحب أفضل انطلاقة تهديفية بقميص الملكي بأول موسم.

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وكسر الفرنسي رقم التشيلي إيفان زامورانو الذي سجل 37 هدفا في أول مواسمه مع ريال مدريد موسم 1992-93.

وأكمل الفرنسي تألقه ضد برشلونة بتسجيل 4 أهداف في 4 مباريات هذا الموسم.

وهز مبابي شباك برشلونة 10 مرات منذ أول لقاء جمعه بالفريق الكتالوني في فبراير 2021 كأكثر من هز شباك الفريق في هذه الفترة.

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وبات مبابي رابع أفضل هداف فرنسي في الدوريات الخمس الكبرى برصيد 217 هدفا ويتفوق عليه كل من تيري هنري (233) وبرنارد لوكمب (255) وكريم بنزيمة (281).

وأصبح مبابي أكثر لاعب يسجل هدفين في مباراة واحدة هذا الموسم وهو ما حدث في 7 مباريات هذا الموسم ويليه كل من ليفاندوفسكي وعثمان ديميبلي وهاري كين (6 مباريات لكل لاعب).

ويتصدر برشلونة الترتيب قبل بداية اللقاء بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد.

وفي حال حقق ريال مدريد الانتصار فإنه سيقلص الفارق لنقطة وحيدة قبل جولة على النهاية.