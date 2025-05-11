كرة سلة - حضور 2000 مشجع لمباريات نصف نهائي دوري السوبر

الأحد، 11 مايو 2025 - 17:34

كتب : هاني العوضي

جماهير الاتحاد - نهائي دوري المرتبط - كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي حضور 2000 مشجع في منافسات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 2000 مشجع في المباراة الواحدة، بواقع 1000 مشجع لكل فريق، في مواجهتي نصف النهائي.

وسبق أن صرّح عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة لـ FilGoal.com في وقت سابق: "مباريات نصف نهائي دوري السوبر تشهد عودة الجماهير، ونتطلع زيادتها إلى 2000 مشجعي لكل فريق".

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وأضاف "الأمن في الموسم الماضي وافق على حضور ألف مشجع ونأمل مضاعفة الرقم".

وأتم موضحا "إقامة المباريات في صالة برج العرب بالإسكندرية يمنحنا فرصة طلب زيادة الحضور الجماهيري".

ويتنافس في الدور نصف النهائي، الأهلي والزمالك، والاتحاد السكندري وسبورتنج في نصف النهائي الآخر.

ومن المقرر أن يقام الدور بنظام سلسلة Best Of 5، على صالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية.

وجاءت المواعيد كالتالي:

المباراة الأولى: الثلاثاء الموافق 13 مايو: الاتحاد وسبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الثانية: الخميس الموافق 15 مايو: الاتحاد وسبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الثالثة: السبت الموافق 17 مايو: الزمالك والأهلي في تمام الساعة السادسة مساءً، سبورتنج والاتحاد في الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الرابعة: "في حالة اللجوء لها" الإثنين الموافق 19 مايو: الزمالك والأهلي في تمام الساعة السادسة مساءً، سبورتنج والاتحاد في الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الخامسة: "في حالة اللجوء لها" الثلاثاء الموافق 20 مايو: الاتحاد وسبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يذكر أن الاتحاد السكندري فاز بلقب كأس مصر لكرة السلة على حساب الأهلي بعد الوصول لفترة إضافية بنتيجة 85-83.

ويحمل الاتحاد السكندري لقب الموسم الماضي من الدوري السوبر لكرة السلة.

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