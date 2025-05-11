خدمة في الجول - طرح تذاكر السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك

الأحد، 11 مايو 2025 - 17:08

كتب : FilGoal

الأهلي كرة يد - الزمالك كرة يد

طرحت شركة تذكرتي تذاكر مباراة نصف نهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك.

وتستضيف صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر نادي الأهلي بالجزيرة في تمام السابعة من مساء غدا الإثنين.

وتقام عقب تلك المواجهة مباراة بين الترجي التونسي والمنتدى المغربي في تمام التاسعة مساء.

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لحجز تذاكر المباراة من هنا.

وتبلغ قيمة التذكرة 50 جنيها لمشجعي الفريقين.

وحصلت قناة أون سبورت على حقوق إذاعة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

ونجح الأهلي في التتويج بآخر ثلاث نسخ أقيمت من البطولة على حساب الزمالك.

بينما الزمالك حصد 7 ألقاب آخرهم في نسخة 2020.

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