مؤتمر كاباكا: مباراة غانا حياة أو موت لمنتخب مصر للشباب

الأحد، 11 مايو 2025 - 17:07

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب - أحمد خالد كاباكا

وصف أحمد خالد "كاباكا" لاعب وسط منتخب مصر مواجهة غانا بـ "حياة أو موت" في ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب.

وسيتأهل الفائز من المباراة إلى نهائيات كأس العالم للشباب المقرر إقامتها في تشيلي بنهاية العام الجاري.

أحمد خالد "كاباكا" في المؤتمر الصحفي: "الجميع يعتبر مباراة غانا بمثابة حياة أو موت مع اعتراف الجميع بصعوبتها".

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وشدد "الرهان على أصالة معدن احفاد الفراعنة في مثل هذه المواقف الصعبة والمناسبات الكبرى".

وأتم "المباراة بالنسبة لنا حياة أو موت وإن شاء الله نسعد جماهيرنا".

ويلتقي منتخب مصر مع غانا غدا الإثنين في السادسة مساءً على استاد السويس.

وخاض أمس منتخب الشباب تدريباته بفندق إقامته بمدينة الإسماعيلية على مجموعتين تحت اشراف أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب قبل مغادرته صباح اليوم إلى مدينة السويس استعدادا للقاء.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كل من: أسامة نبيه المدير الفني وحمادة أنور مدير المنتخب وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وأحمد عصام محلل الأداء ومحمد أكمل طبيب ومحمد محروس أخصائي العلاج الطبيعي وأحمد ممدوح وعباس حسانين في التدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

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