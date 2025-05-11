انتهت الدوري المصري - سموحة (0)-(1) إنبي.. فوز خارج القواعد
الأحد، 11 مايو 2025 - 16:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة ضد إنبي في الجولة 6 من مجموعة تفادي الهبوط للدوري المصري.
ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 23 نقطة فيما يأتي إنبي سادسا برصيد 21 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـا.
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انتهت
ق 88: إصابة رضا السيد حارس إنبي وتوقف اللقاء
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 16: جووول أووول حتحوت يسجل الأول بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء
بداية اللقاء
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