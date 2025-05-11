انتهت الدوري المصري - سموحة (0)-(1) إنبي.. فوز خارج القواعد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة ضد إنبي في الجولة 6 من مجموعة تفادي الهبوط للدوري المصري.

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 23 نقطة فيما يأتي إنبي سادسا برصيد 21 نقطة.

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انتهت

ق 88: إصابة رضا السيد حارس إنبي وتوقف اللقاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 16: جووول أووول حتحوت يسجل الأول بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء

بداية اللقاء