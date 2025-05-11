إيقاف ماييلي ضمن أبرز عقوبات الجولة 5 للمرحلة النهائية من الدوري المصري

الأحد، 11 مايو 2025 - 16:45

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - فيستون ماييلي

أصدرت رابطة الأندية عقوبات المجموعة الأولى من المرحلة النهائية لـ الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة.

وعوقب 3 لاعبين بالإيقاف مباراة واحدة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

سيراميكا كليوباترا × الزمالك

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إيقاف محمد عادل لاعب سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

وسيغيب عادل عن لقاء سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي في الجولة 6.

فاركو × بتروجت

إيقاف ياسين السيد لاعب فاركو مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

وسيغيب ياسين عن لقاء فاركو ضد المصري في الجولة 6.

البنك الأهلي × بيراميدز

إيقاف فيستون مايلي لاعب بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

وسيغيب ماييلي عن لقاء بيراميدز ضد الزمالك في الجولة 6.

وتقام مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري للمرحلة الأولى يوم الثلاثاء المقبل.

فيستون ماييلي بيراميدز الدوري المصري الزمالك
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