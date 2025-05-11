الرياضية: النصر يقترب من الموافقة على رحيل لابورت

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة نادي النصر السعودي تتجه للموافقة على رحيل مدافعه الإسباني إيمرك لابورت قبل انتهاء الموسم الجاري.

ويمتد تعاقد لابورت مع النصر حت صيف 2026.

وأوضح التقرير أن النصر سينهي علاقته مع الدولي الإسباني خلال أسابيع على الرغم من ارتباطهما بعقد يمتد حتى يونيو 2026.

ولفت التقرير إلى أن اللاعب الإسباني يمتلك العديد من العروض، يأتي في مقدمتها أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

ويخضع لابورت حاليًا إلى تدريبات انفرادية داخل مقر النادي، بقرار من الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب الفريق، بعد توتر العلاقة بينهما، ما أجبر الأخير على استبعاده عن مواجهة اتحاد جدة، الأربعاء الماضي، ضمن الجولة 30 من الدوري السعودي.

ودخل مارسيليا الفرنسي في مفاوضات متقدمة مع المدافع الإسباني إيمريك لابورت لاعب النصر السعودي، حسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي.

واوضحت التقارير ذاتها أن روبرتو دي زيربي مدرب مارسيليا يجد في لابورت الخيار الأنسب لتدعيم دفاعات فريقه.

لابورت انضم إلى صفوف النصر قادما من مانشستر سيتي صيف 2023 مقابل نحو 24 مليون جنيه إسترليني.

إيمريك صاحب الـ30 عاما لعب بقميص النصر 69 مباراة وسجل 9 أهداف.

ويحتل النصر المركز الرابع برصيد 60 نقطةً، وتبقَّت له مواجهات الأخدود، والتعاون، والخليج، والفتح، قبل انتهاء الموسم.