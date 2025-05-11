مباشر الكلاسيكو – برشلونة (4)-(3) ريال مدريد.. فوز البارسا
الأحد، 11 مايو 2025 - 16:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني.
ـــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز برشلونة 4-3
ق 96: إلغاء الهدف بسبب لمسة يد
ق 95: جووووول فيرمين لوبيز والخامس
ق 93: هدف جديد ملغي للتسلل على مبابي
ق 89: ماذا أهدرت يا مونوز
ق 80: مطالبات بركلة جزاء بعد لمسة يد على تشواميني وبعد العودة الحكم لا يحتسبها
ق 79: الخامس يضيع من جديد بعد تسديدة من لامين وإنقاذ من كورتوا
ق 73: تسديدة قوية من لامين يبعدها كورتوا
ق 70: جوووول مبابي هاتريك بعد انفراد من فينيسيوس
ق 56: خروج باو كوبارسي وجيرارد مارتين ونزول كريستينسين وأليخاندرو بالدي
ق 55: تسديدة من مبابي تمر جوار القائم
ق 52: هدف خامس ولكن لا يتحسب بسبب التسلل على رافينيا
نزول مودريتش وبراهيم دياز بدلا من سيبايوس وأردا جولر
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة 4-2
ق 45+7- هدف من مبابي ولكن تسلل
ق 45: جووووول الرابع رافينيا بعد خطأ من الدفاع وضغط من رافينيا ومساعدة فران توريس
ق 43: إلغاء ركلة الجزاء بسبب التسلل
ق 43: ركلة جزاااااااء لصالح ريال مدريد بعد سقوط مبابي
ق 42: رافينيا يهدر الرابع
ق 34: جوووووووول رافينيا والثالث
ق 33: جووووووول لامين يامال والتعادل
ق 29: إنذار لفالفيردي
ق 19: جوووووووول إريك جارسيا والأول
ق 18: كورتوا يتصدى لتسديدة صاروخية من جيرارد مارتين
ق 17: تسديدة من لامين يامال تمر جوال القائم
ق 14: جوووووووول الثاني مبابي بعد تمريرة رائعة من فينيسيوس
ق 8: اختراق من إريك جارسيا وعرضية يبعدها كورتوا لركنية
ق 6: جوووول أول مبابي
ق 3: ركلة جزااااء لريال مدريد بعد عرقلة مبابي من قبل تشيزني بعد تمريرة خاطئة من كوبارسي
انطلاق المباراة